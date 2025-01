David Cardoso diz que ganhou em 1 ano de OnlyFans salário de 25 anos de SBT

David Cardoso Jr. revelou que faturou em um ano com seu perfil no OnlyFans o equivalente a 25 anos trabalhando em A Praça É Nossa, do SBT.

O que aconteceu

Cardoso, que trabalha no humorístico do SBT, disse faturar mais na plataforma do que na emissora criada por Silvio Santos. "No OnlyFans [ganho bem], na Praça, não. Um ano de OnlyFans equivaleu a 25 anos de Praça É Nossa, te juro por Deus", declarou em entrevista ao podcast Papagaio Falante.

Ator afirmou que o site adulto lhe proporcionou segurança financeira. "O OnlyFans dá muito dinheiro. É um dinheiro que eu nunca tive na vida. Hoje eu pago no débito, não me preocupo mais. Tenho meu carro, faço viagens internacionais, fiquei três meses na Europa".

Ele também contou que não precisa divulgar seu perfil na plataforma porque tem um público cativo. "Eu não divulgo OnlyFans, o público que sempre gostou de mim, que sempre venerou, público que já sabe que estou com OnlyFans. É uma coisa que se alimenta sozinho".

David Cardoso Jr. foi um galã de novelas da Globo nos anos 1990. Ele também tem passagem pela Record e no SBT integrou A Praça É Nossa. Após aderir ao OnlyFans, ele perdeu espaço na TV e suas aparições no programa do SBT se tornaram mais escassas.