BBB 25: gritos e luzes apagadas assustam brothers

Uma rápida dinâmica assustou os confinados do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Enquanto alguns brothers dormiam e outros preparavam o almoço, o som de gritos começou a ecoar pela casa. Na sequência, as luzes piscaram, mais sons foram emitidos e todas as portas foram travadas.

Os integrantes acreditaram que o Líder Diogo Almeida tinha ativado algo no Painel.

Todos os confinados se reuniram na sala. Nesse momento, começou a sair fumaça das portas do Confessionário e despensa.

No fim das contas, tudo não passava de uma ação de um patrocinador.

