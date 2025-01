Veto e punição: Veja quem receberá as consequências após almoço do Big Fone

No final da manhã desta quarta-feira (29), Eva atendeu ao Big Fone e ganhou, ao lado de Renata, um almoço especial, com direito de convidar outras duas duplas. Entretanto, os seis participantes receberam a missão de definir algumas consequências no jogo do BBB 25.

O que aconteceu

Após ganharem um almoço, Eva e Renata escolheram as duplas Guilherme e Joselma, Maike e Gabriel, para acompanhá-las. Os seis puderam aproveitar uma refeição escolhida por Ana Maria Braga.

Enquanto o grupo aproveitava a comida, o restante dos jogadores puderam acompanhar no telão da sala o almoço. Sem que as três duplas premiadas soubessem, todos puderam ouvir tudo o que estava sendo conversado durante a refeição.

Assim que terminaram de se alimentar, os seis participantes descobriram que teriam que tomar algumas decisões no jogo. Além de escolher qual deles ficaria imune nesta semana, eles tiveram que escolher outros participantes para receber consequências.

Em consenso, o grupo definiu que Mateus e Dani Hypolito trocarão de quarto. Enquanto Dani vai para o quarto Nordeste, Mateus terá de dormir no quarto das sisters que atenderam ao Big Fone, o "Anos 50". "Eita que Vitória morre", brincou Dona Delma. "Ela vai endoidar".

Já Gracyanne foi escolhida para ficar de fora do Show de Quarta. Enquanto todos os confinados irão aproveitar a apresentação de Rodriguinho, ela ficará trancada sozinha dentro da casa. "Ela dorme cedo, sempre vai embora cedo das festas", disseram. "E ela não bebe".

Diego Hypolito e Thamiris foram escolhidos para ficarem amarrados. A dupla terá de ficar presa um ao outro por um tempo indeterminado.

Ao final do almoço, os participantes descobriram que deveriam decidir qual deles ganharia a imunidade e anunciar a escolha quando fosse solicitado. Apesar disso, Guilherme, Joselma, Maike e Gabriel concordaram que o presente deveria ser de Eva e Renata.

