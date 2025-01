No BBB, Diego Hypólito revela diagnóstico de TDAH

Diego Hypólito comentou nesta terça-feira (28) no BBB 25 ter sido diagnosticado com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). O comentário ocorreu quando o brother conversava com a colega de confinamento Renata e a irmã, Daniele Hypólito, no Quarto Anos 50.

O que aconteceu?

O ginasta tentou explicar sobre o que aconteceu no domingo (25). Após a formação do paredão, Diego Hypólito se sentiu mal e foi ao confessionário para receber apoio médico. "Tive uma crise de ansiedade. Eu não estava conseguindo reagir", comentou.

Renata questionou o colega de quarto. "Tu tem TDAH?", perguntou a sister. "Tenho", respondeu Hypólito. A bailarina cearense ainda insistiu. "É diagnosticado?" perguntou a sister. Diego confirmou.