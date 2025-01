Leticia Spiller diz que usa biquíni todo dia durante o verão

Leticia Spiller, 51, contou que usa biquíni todos os dias durante o verão.

O que aconteceu

A atriz postou uma foto vestindo biquíni na frente do espelho. O modelo era de cortininha de amarração na cor marrom.

Spiller revelou que usa roupa de banho todos os dias no verão. "Janeiro no Rio de Janeiro. A gente usa biquíni todo dia e aproveita pra dar uma biscoitada", escreveu na legenda.

Letícia contou ainda que está com marquinhas na pele por não passar o protetor solar de forma correta. "Não esquece de passar protetor solar para não ficar com marquinhas de dedos igual a mim. Ansiosa pra dar um mergulho no mar", finalizou.

Nos comentários, a mãe de Pedro Novaes foi muito elogiada. "Gata demais", escreveu um seguidor. "Que mulher maravilhosa", disse outro.