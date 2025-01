Carlos Affonso: China entra no ringue para disputa tecnológica com EUA

A apresentação pública do app DeepSeek, desafiando as certezas do Vale do Silício e sacudindo o mercado financeiro, coloca a China no ringue para disputar a supremacia tecnológica com os Estados Unidos, avaliou o colunista Carlos Affonso Souza no UOL News, do Canal UOL, nesta terça-feira (28).

Ainda é muito cedo para dizer que a 'bolha furou', mas, de certa maneira, o que a gente vê aqui é um reajuste. O que isso vai levar para o futuro é o entendimento de que setor não parece tão dominado por uma supremacia norte-americana, como até então, se queria ver.

A China entra nessa disputa bastante forte, faz isso no começo do governo Trump, semanas depois do bloqueio do TikTok nos EUA. Então, a China entra no ringue para disputar a supremacia tecnológica com os americanos. Carlos Affonso Souza, colunista do UOL

O DeepSteek apresentou na semana passada o seu modelo de inteligência artificial, rivalizando assim com gigantes americanos, como o ChatGPT, da OpenAI. O app é criação de uma startup homônima de Hangzhou, no leste da China, conforme mostrou a reportagem da agência de notícias RFI. A empresa teria conseguido o feito gastando apenas US$ 6 milhões, bem menos do que as poderosas empresas dos EUA.

Na segunda (27), o índice Nasdaq teve queda de 3,07%. A Nvidia, fabricante de microchips usados por empresas que estão investindo em IA, afundou 17% e perdeu cerca de US$ 593 bilhões em valor de mercado, a maior perda diária para uma empresa em Wall Street, de acordo com dados da LSEG.

A novidade chinesa, com a DeepSteek, no fim das contas, convida a mais países a entrarem nessa discussão, nessa disputa por supremacia tecnológica. Ela ganha novos componentes.

A China mostra o treinamento de um modelo, que me parece muito adequado, mais barato e que traz novidades. E, dentre as novidades, é o fato de ele ser compartilhado através do código aberto, o que faz com que diferentes empresas e diferentes entidades possa ter acesso ao código dessa startup chinesa e incorporar. Então, de certa maneira, traz um elemento muito interessante, que é o aumento no número de pessoas que podem utilizar essa solução. Carlos Affonso Souza, colunista do UOL

