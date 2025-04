BBB 25: Maike morde e puxa cabelo de Renata. Ele não entendeu o 'Para!'?

Na madrugada de hoje, Maike foi alertado pela produção do BBB por seu comportamento em relação a Renata: ele mordeu o braço da bailarina e puxou o cabelo dela, enquanto estavam no jardim da casa. Um pouco mais cedo, ele já havia puxado o cabelo de Renata diante de Joselma, e, ali, a bailarina também já havia pedido para que ele parasse.

Independentemente do debate sobre existir ou não prazer neste tipo de prática, a primeira coisa que precisa ser compreendida é: Renata disse para Maike parar. E, quando ela diz isso, é preciso que ele pare. Como disseram muitas mulheres nas redes sociais, "não é não".

Pode ser muito saudável para o casal experimentar novas sensações, desde que ambos estejam dispostos. Quando há o consentimento das partes, não há problema nenhum. Vi comentários de mulheres classificando a atitude de Maike como violenta — ou, no mínimo, inconveniente.

Tem sempre alguém que defenda que era apenas uma brincadeira ou que ele estava apenas expressando seu desejo por ela, que se deixou levar pelo tesão, que não tinha má intenção... Mas veja como não é difícil entender que era preciso parar: Renata disse "Para". Maike, portanto, deveria ter parado. Não é simples?

Há pessoas que sentem prazer em causar ou sentir dor durante a dinâmica sexual, em diferentes níveis, mas a regra número um para qualquer prática é o consentimento: ambos precisam querer. E o consentimento é até mais importante do que o desejo. Independentemente de Renata curtir ou não, ela disse que não queria, talvez por não sentir prazer desta maneira, por achar que o momento e ambiente não eram adequados ou apenas não estar a fim naquela hora. Não importa.

É impressionante que faça tão pouco tempo que uma atitude como essa já não seja vista com naturalidade. Muito recentemente, o comportamento de Maike passaria despercebido. A conscientização sobre a importância de a mulher ser ouvida e respeitada quando diz "não" cresceu muito na última década, um avanço importantíssimo.

Ainda persiste a falsa ideia de que o desejo do homem é incontrolável, de que eles são diferentes das mulheres, que há algo biológico que os impede de controlar seus impulsos etc. Não é verdade. O que faz o homem não se controlar é a ideia de que sua vontade é mais importante do que a da mulher. Todos temos impulsos e desejos inconscientes, mas a marca da civilização é justamente nossa capacidade de controlá-los e respeitarmos os limites dos outros.

*Vladimir Maluf é psicanalista clínico formado pelo CEP (Centro de Estudos Psicanalíticos), em São Paulo, jornalista e estrategista de conteúdo digital com passagens pelo UOL, Terra, Globo.com e iG e consultor sobre diversidade e produção de conteúdo digital. Ganhou o Prêmio UOL na categoria "Melhor Conteúdo" em 2020.

www.vladmaluf.com

Instagram.com/vladimirmaluf