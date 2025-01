Vitória Strada desabafa sobre ter síndrome do impostor no BBB 25

Durante a festa de sábado do BBB 25 (Globo), Vitória Strada desabafou com Mateus sobre ter sentimentos de síndrome do impostor no jogo.

O que aconteceu

No papo, Mateus afirmou que se sente incomodado com votos em indicações, por ser algo que mexe com o sonho de todos. Vitória aproveitou para falar como está se sentindo no confinamento.

Todo mundo tem o sonho de estar aqui, inclusive eu. Eu já ouvi várias vezes aqui dentro que eu não preciso estar aqui. Que se for para votar vão votar em mim, porque eu não tenho que estar aqui. Vários argumentos assim. Vitória Strada

A atriz disse que tem sentimentos de síndrome de impostor no jogo. Trata-se de uma condição na qual a pessoa tem medo constante de ser descoberta como uma fraude no âmbito intelectual, seja no trabalho ou na vida particular.

Olha a história das meninas, tudo o que elas passaram. Mas, ao mesmo tempo, não tem como eu continuar jogando nessa casa sem ter vontade de ganhar, sem ter o sonho de viver isso aqui. Vitória Strada

Segundo a atriz, é impossível topar o BBB e aguentar todas as dinâmicas sem que vivenciar tudo seja um sonho: "Se eu não quisesse muito, não estaria aqui. Se para mim fosse pouca coisa, eu apertava o botão e ia embora. Não é o caso."

