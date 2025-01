Novo crime de Nelson e descoberta de Beatriz movimentam 'Garota do Momento'

No capítulo desta quinta-feira (23) de "Garota do Momento" (Globo), Nelson (Felipe Abib) comete uma maldade com o próprio filho. Sem escrúpulos, ele furta o salário de Edu (Caio Manhente).

Em outra cena movimentada, Beatriz (Duda Santos) flagra um dossiê sobre Juliano (Fábio Assunção) entre os pertences de Basílio (Cauê Campos).

Assim a mocinha começa a desconfiar que o amigo tem razões para chantagear o empresário.

Basílio (Cauê Campos) em 'Garota do Momento' Imagem: Divulgação/Globo

Basílio teme o plano de Beatriz. Todos se preparam para o desfile de moda da Tecelagem Tropical. Jacira e Teresa incentivam Eugênia a desfilar. Vinícius conta a Guto que seu pai o expulsou de casa. Violeta repreende Eugênio por apoiar as falas de Raimundo sobre Lígia. Violeta enfrenta Maristela e apoia Clarice a inscrever moças do Gente Fina no desfile de moda. Celeste apoia Lígia. Carlito desmascara Renê. Bia sente ciúmes de Alice com Ronaldo.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.