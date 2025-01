Laser descobre tatuagens em múmias peruanas de 2 mil anos

Pesquisadores descobriram tatuagens em múmias de 1.200 anos da cultura Chancay, do Peru.

O que aconteceu

Os desenhos pertencem a um povo pré-hispânico e só foi possível descobri-las por conta do uso de tecnologia de fluorescência estimulada por laser (LSF). O estudo foi liderado pelo Dr. Michael Pittman, professor assistente da Escola de Ciências da Vida da Universidade Chinesa de Hong Kong e Thomas G. Kaye da Fundação para o Avanço Científico em Sierra Vista, Estados Unidos.

Com os novos recursos foi possível enxergar linhas de 0,1 a 0,2 milímetros de diâmetro, desafiando as tatuagens feitas com agulhas modernas.

Tatuagens encontradas em múmias de 1.200 anos da cultura Chancay do Peru Imagem: Thomas G. Kaye, Judyta B?k, Henry William Marcelo e Michael Pittman

A civilização Chancay vivia no litoral peruano e era conhecida pela produção de tecidos e comércio em regiões vizinhas. A pesquisa revelou desenhos geométricos e zoomórficos que demonstram a precisão artística da arte Chancay.

Tal descoberta oferece aos arqueólogos uma nova visão sobre a expressão artística Chancay. Além disso, sugere que as tatuagens Chancay podem ter sido símbolo de status ou emblemas espirituais.

Uso de tecnologia a laser evidencia detalhes de tatuagens em múmias Imagem: Thomas G. Kaye, Judyta B?k, Henry William Marcelo e Michael Pittman

A revelação pede um estudo amplo sobre as práticas antigas de tatuagem. Por ora, o que foi descoberto já é motivo para celebrar. "A tecnologia LSF nos permite ver tatuagens em toda sua glória, apagando séculos de degradação", disse Thomas G. Kaye.