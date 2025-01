BBB 25 exibe vinheta de abertura pela primeira vez; confira

A nova versão da vinheta do BBB 25 (Globo) foi exibida no programa ao vivo de terça-feira (21), na noite da primeira eliminação do reality show.

O que aconteceu

A vinheta mostrou os participantes em duplas, indicando qual sua relação. Neste ano, o jogo terá uma primeira fase inicial disputada totalmente em duplas.

A música "Vida Real", de Paulo Ricardo, continua sendo o tema.

Confira:

HEY, BROTHERS! HEY, SISTERS! A abertura do #BBB25 tá a coisa mais linda do Brasil e do mundo Eu sei que vocês amam e tão cantando junto! #RedeBBB pic.twitter.com/SKacuj3qnn -- TV Globo (@tvglobo) January 22, 2025

No X, os fãs comentaram a estética da nova abertura:

Eu AMEI a vinheta do programa. E Aline e Vinicius = os melhores na vinheta. -- aly. (@comentsaly) January 22, 2025

senti uma nostalgia boa na vinheta do bbb 25 -- rayyy (@soueuraym_) January 22, 2025

essa vinheta parece abertura de malhação 😭 -- gi prestes di palma (@giovanaxl) January 22, 2025

A vinheta numa vibe Malhação! -- Fado SEMsalto Bande ® 🍺🐺 (@o_semsalto) January 22, 2025

A vinheta ficou boa esse ano -- ʙʀᴇɴᴅᴀ (@brendatwit4) January 22, 2025