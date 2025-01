Chico: BBB será bom para Gracyanne, mas Gracyanne será boa pro BBB?

Gracyanne Barbosa tem sido um dos grandes destaques deste início de BBB 25. A musa fitness entrou para o reality com sua irmã, Giovanna, como dupla. Chico Barney analisa, no Central Splash desta segunda-feira (20), sobre como a presença dela pode ser boa para o programa.

Para Chico, Gracyanne tem deixado o público encantado com sua participação no programa, justamente pois boa parte das pessoas nunca tinha visto uma exposição tão longa da musa.

Nesta semana, está todo mundo surpreso positivamente com ela. Uma pessoa legal, uma pessoa equilibrada. Ela pensa no jogo, mas ao mesmo tempo não está se envolvendo muito

Chico Barney

No entanto, o apresentador do Central diz que ficou decepcionado com o voto dela na formação do último Paredão. Ela disse que a escolha de votar em Diogo e Vilma foi da irmã, Giovanna.

Eu acho que está sendo bom para a imagem da Gracyanne, mas eu questiono o quanto que a Gracyanne vai ser boa para o BBB

Chico Barney

