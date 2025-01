Nicolas Prattes mostra novas fotos de casamento com Sabrina Sato

Nicolas Prattes, 27, compartilhou novas fotos de seu casamento com Sabrina Sato, 43.

O que aconteceu

O ator publicou um álbum com diversas imagens da cerimônia no seu perfil do Instagram no sábado (18). "O dia mais feliz da minha vida."

As fotos são de diversos momentos da cerimônia. Há o casal posando, brindando, Nicolas se arrumando, os dois curtindo ao lado de amigos e outros momentos.

Confira:

A apresentadora e o ator realizaram a festa de casamento na Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz, interior de São Paulo. Ao som de Mart'nália, o casal encheu taças de champanhe, que estavam posicionadas como em uma torre.

Para a cerimônia, a ex-BBB usou um vestido do estilista italiano Giambattista Valli, Na festa, ela trocou de look, optando por uma roupa rendada.

Sato ainda apareceu com os cabelos soltos e loiros, com uma coroa de flores na cabeça. A celebração foi para cerca de 100 convidados.

Apenas familiares e amigos próximos marcaram presença. O casal ainda pediu para que os presentes evitassem o uso de celulares.