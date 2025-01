Gracyanne vai ficar em paz? Números de ovos na Xepa impressiona no BBB 25

O grupo da Xepa fez as compras de mercado nesta sexta-feira (17) no BBB 25, e a quantidade de ovos era uma dúvida do público.

O que aconteceu

Gracyanne foi selecionada para a Xepa. A influenciadora e musa fitness já revelou que consome 40 ovos por dia em sua dieta. Nos primeiros dias de confinamento, ela estava comendo cerca de 9 ovos em suas refeições.

Depois que ela foi escolhida para a Xepa pelos líderes Aline e Vinícius, suas amigas de confinamento tiveram compaixão. Daniele Hypolito chegou a oferecer seus ovos para complementar a dieta de Gracy.

As compras foram feitas por Daniele, Diego, Vilma e Diogo. Na hora de escolher os ovos, eles selecionaram 32 cartelas com uma dezena em cada uma delas.

Essa quantidade contempla 8 duplas, ou seja, 16 pessoas. Gracyanne terá 2 ovos para consumir por dia até a próxima quinta-feira, em que acontece uma nova prova do líder.

Veja quem está na Xepa

Arleane e Marcelo

Vitória Strada e Mateus

Edilberto e Raissa

Diogo Almeida e Vilma

João Gabriel e João Pedro

Gracyanne Barbosa e Giovanna

Maike e Gabriel

Diego Hypolito e Daniele Hypolito