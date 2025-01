'Garota do Momento': Alfredo e Anita se beijam em lugar inapropriado

Nos próximos capítulos da novela "Garota do Momento" (Globo), Alfredo Honório (Eduardo Sterblitch) e Anita (Maria Flor) se beijam novamente.

O que vai acontecer

O apresentador vai até a casa de Anita e Nelson (Felipe Abib) após descobrir que Guto (Pedro Goifman) terminou o namoro com Eugênia (Klara Castanho). Ao saber que a dona de casa está sozinha, o marido de Teresa (Maria Eduarda de Carvalho) não resiste e lhe dá um beijo.

Depois disso, eles se tocam que não deveriam estar se beijando novamente. "Você tá maluco, isso não pode acontecer! Nós precisamos colocar nossa vida no prumo. Nós temos filhos, não importa se nós nos amamos. Você tem um casamento estruturado. E eu tenho o pior casamento do mundo e dois filhos maravilhosos. Não posso me permitir viver essa paixão", diz ela.

Alfredo e Anita decidem focar nos filhos. "Não se preocupa, você tem razão. Minha prioridade é Eugênia, o Guto terminou com ela e ela está um trapo", fala o pai de Eugênia. "Quando a tentação bater, pensa nos nossos filhos", responde a mãe de Guto.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.