Edilberto faz mistério sobre alvo no Paredão do BBB: 'Difícil mudar'

Edilberto, do BBB 25, já definiu em que pretende votar na primeira formação de Paredão do BBB 25. Ele falou sobre sua decisão em uma conversa com Marcelo e com João Gabriel.

O que aconteceu

O grupo de pipocas debateu sobre opções de voto na área externa da casa. Depois de Marcelo confessar que pretende votar na dupla formada por Aline e Vinicius, Edilberto falou sobre suas escolhas.

Quando Raissa se aproximou, Edilberto perguntou se a filha viu mais alguém falando de jogo. Ela nega, e conta que não percebeu nada. "Tá tudo muito fofinho", disse.

Edilberto aconselha a filha a prestar atenção no jogo. Ele afirmou que já decidiu em quem vai votar, e depende de Raissa para dar o arremate final. "Tenho e vai ser difícil eu mudar. Nem passei a informação ainda [para Raissa]. Se ela falar 'pai, tô contigo', nós vamos juntos."

Com a dinâmica de duplas, os votos também serão decididos em conjunto. A formação do primeiro Paredão deve acontecer no próximo domingo (19).

