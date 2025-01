Luciana Gimenez nega ter tido pensão de Mick Jagger: 'Não preciso de homem'

Luciana Gimenez, 55, fez um raro desabafo sobre sua relação com Mick Jagger, 81, e negou que tenha recebido pensão do vocalista do Rolling Stones.

O que aconteceu

Gimenez afirmou que após a notícia de que estava grávida a imprensa britânica a taxou de interesseira. "Falaram que eu ia ganhar pensão... E é bom a gente não dever nada, porque [eu posso dizer que] eu nunca precisei de dinheiro de homem. Olha que delícia! Já não tive dinheiro para nada, já passei fome, já não tive onde morar, mas de [dinheiro de ] homem eu nunca precisei", declarou durante participação no podcast MaterniDelas.

A apresentadora recordou que sua primeira gestação foi bastante difícil devido o assédio da mídia e do julgamento das pessoas. "Foi minha primeira gravidez, ninguém sabe realmente o que aconteceu porque não sou de expor minha vida pessoal. [Mas] foi muito difícil. disseram que [eu] engravidei para ganhar alguma coisa, ficar famosa".

Disseram: 'Deu para o cara porque ela é interesseira'. Gente, como assim? Ele também estava lá. Não fiz esse filho sozinha. Estava todo mundo junto, de comum acordo.

Luciana Gimenez sobre gravidez de Mick Jagger

Ela apontou machismo nesse tipo de pensamento e lembrou que também foi julgada quando casou com Marcelo de Carvalho, vice-presidente da RedeTV!. "Aí casei com o Marcelo, [e falaram:] 'é porque deu para o cara [dono] da emissora'".

Luciana Gimenez é mãe de Lucas Jagger, 25, da relação com Mick; e também é mãe de Lorenzo, 13, do casamento com Marcelo. Atualmente, ela está solteira e, no último final de semana, foi citada como protagonista de um suposto beijo na atriz Julia Gomez, que negou.