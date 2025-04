Andy Warhol, símbolo da pop art, ganha megaexposição em São Paulo

O MAB (Museu de Arte Brasileira) da Faap, em São Paulo, recebe, em maio, uma megaexposição dedicada ao artista americano Andy Warhol. Segundo a organização, será o maior evento com obras do artista já realizado fora dos Estados Unidos.

O que aconteceu

Símbolo da pop art, Warhol ficou famoso por transformar objetos do cotidiano e celebridades em arte. Ele utilizou técnicas industriais, como a serigrafia, para criar imagens repetitivas e coloridas, dando uma nova perspectiva à cultura de massa.

Entre suas obras mais conhecidas, estão "Latas de Sopa Campbell" e "Marilyns". A primeira mostra as latas de sopa da marca estilizadas, enquanto "Marilyns" é um retrato supercolorido de Marilyn Monroe.

Obras de Andy Warhol inspiradas em Marilyn Monroe em exposição em Londres Imagem: Getty Images

A megaexposição terá curadoria de Priscyla Gomes e contará com mais de 600 obras, vindas do The Andy Warhol Museum, localizado em Pittsburgh (EUA). Elas estarão distribuídas em 2000 metros quadrados de galerias, do dia 1º de maio a 30 de junho.

Viabilizar esta gigantesca retrospectiva é um marco para a arte e a cultura em nosso país. Warhol foi um visionário que aproximou a expressão artística do grande público. Estamos entusiasmados em proporcionar essa oportunidade única para os amantes dos museus e também para aqueles que terão o primeiro contato com o universo vibrante da Pop Art.

Paulo Bonfá, cofundador do Instituto Totex, responsável pela exposição

Warhol era um visionário no campo da fama e do consumo. Ele acreditava que "todo mundo teria 15 minutos de fama". Fundou a "The Factory", estúdio que se tornou um centro de criação, onde artistas conviviam e trabalhavam juntos, e a revista Interview, conhecida pelas entrevistas com celebridades.

"Andy Warhol: Pop Art!" contará com recursos de acessibilidade física e comunicacional, oferecendo infraestrutura adequada aos visitantes com mobilidade reduzida, serviços de audiodescrição para pessoas com baixa visão e legendagem dos conteúdos para os visitantes com deficiência auditiva.

Andy Warhol morreu em 1987, aos 58 anos. Ele se recuperava de uma cirurgia na vesícula e morreu enquanto dormia após ter uma arritmia cardíaca.

Andy Warhol: Pop Art!

Onde: MAB FAAP - rua Alagoas, 903 - Higienópolis, São Paulo

Quando: 1º de maio a 30 de junho, das 9h às 20h

Quanto: 3ª a 6ª feira: R$ 50 inteira | R$ 25 meia-entrada, Sábados, Domingos e Feriados: R$ 70 inteira | R$ 35 meia-entrada, fechado às segundas-feiras

Classificação etária: livre para todas as idades

Estacionamento: disponível no local mediante pagamento