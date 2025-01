Lendária banda indie Teenage Fanclub retorna a São Paulo em setembro

Teenage Fanclub, é uma bandas mais icônicas do indie rock , retorna ao Brasil em 2025 para um show imperdível no Cine Joia, em São Paulo. A apresentação acontece no dia 4 de setembro, marcando a primeira visita do grupo à cidade em 14 anos.

Com mais de três décadas de carreira, o quinteto de Glasgow conquistou uma legião de fãs fiéis com seu som característico, que combina melodias refinadas, guitarras afiadas e um lirismo emotivo. A banda é liderada pelos membros fundadores Norman Blake e Raymond McGinley, acompanhados pelo baterista Francis Macdonald, o baixista Dave McGowan e o tecladista Euros Childs.

Um legado indie pop

Desde sua formação, em 1989, o Teenage Fanclub construiu uma discografia marcante, com álbuns icônicos como Bandwagonesque, Grand Prix e Songs From Northern Britain. O mais recente lançamento, Nothing Lasts Forever (2023), reafirma a identidade musical da banda, transitando entre o indie pop e influências do folk e do rock dos anos 60.

Ingressos e serviço

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos pelo site da Fastix: acesse aqui.

Teenage Fanclub em São Paulo

Data: 4 de setembro de 2025

Horário: 00h

Local: Cine Joia (Praça Carlos Gomes, 82 - Liberdade, São Paulo - SP)

A realização do evento é da Maraty, produtora do jornalista André Barcinski e do produtor Leandro Carbonato, responsáveis por trazer ao Brasil outros grandes nomes do rock em 2025, como Vapors of Morphine (14 de fevereiro) e Mudhoney (21 de março).

Não perca a oportunidade de assistir a uma das bandas mais cultuadas do indie rock em um show histórico no Cine Joia!