BBB 25: policial e promotor, Aline e Vinícius são amigos inseparáveis

Aline, 32, e Vinicius, 28, são melhores amigos e estão na pipoca do BBB 25. Vinicius é natural de Nazaré (BA), mas mora em São Paulo, enquanto Aline é de Salvador.

Aline é policial militar em estágio probatório e influenciadora digital. O estágio probatório na Polícia Militar é um período de avaliação que dura três anos. Nas redes, Aline tem mais de 700 mil seguidores e costuma publicar conteúdos sobre empoderamento feminino.

Ela já viveu um romance com o cantor baiano Filipe Escandurras. Aline diz que costuma se apaixonar em segundos, mas perder o encanto com a mesma rapidez. Ela está solteira. As informações são do Gshow.

Aline se considera uma mulher forte e guerreira. "Sou coração, mas também sei usar a razão."

Aline é a pessoa mais sensitiva e ligada que eu conheço. Nada vai passar despercebido por ela. Vinicius

Vinicius é promotor de eventos. Formado em Arquitetura, também trabalha como modelo e artista plástico e tem orgulho de ser o primeiro da família a fazer faculdade.

Ele diz que nunca namorou e já ficou dois anos sem sexo. "Meu foco sempre esteve no trabalho", disse ele, que está solteiro, ao Gshow.

O novo brother fala enquanto dorme e não contou aos pais que vai entrar no programa. "Vão levar um susto", conta.

Admiro o Vini porque ele é uma pessoa muito inteligente, e é antenadíssimo. Eu me sinto segura porque tudo que pergunto a ele, ele sabe. Aline

Os dois se conheceram há sete anos, não se afastaram desde então e não pretendem deixar a amizade de lado no BBB. "Só poderia ser a Aline comigo no BBB. A gente não se conheceu, se encontrou, e vai ser assim até o fim das nossas vidas. Já combinamos: quem tiver oportunidades no jogo primeiro, puxa o outro", diz Vinicius.

