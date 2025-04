CEO da Mynd: 'Acham que eu mando no BBB, mas não conheço ninguém lá'

Convidada do Camarote do Chico Barney, Fátima Pissarro, fundadora e CEO da Mynd, agência que cuida da carreira de diversos influenciadores no país, rebateu acusações por seu suposto poder sobre o elenco do Big Brother Brasil, afirmando que nunca conversou com alguém responsável pelo reality show na Rede Globo.

A gente aborda a pessoa via direct. Sempre foi um acaso. Eu não falo com ninguém do BBB. Eu não sei nem quem é a pessoa que faz o casting. Nunca falei com ninguém, não conheço o Boninho e todo mundo acha que eu mando em tudo. Não é, mas eu acho divertido isso.

Eu acho muito divertido, porque tem a teoria que eu sou amiga do Boninho de infância e sei lá, devo ser também prima do Dourado. Sei lá quem que eu sou, né? Eu sou uma grande amiga de todo mundo, eu passo todo mundo que é para colocar [no programa], imagina.

A CEO da agência revelou que somente Camilla de Lucas, vice-campeã do BBB 21, já era representada pela Mynd antes de entrar no programa, pois já realizava trabalhos na internet.

A Camilla de Lucas já era da Mynd. Eu peguei ela com 60 mil seguidores. E aí a gente sabia que ela ia entrar.

Mas eu nunca... Quando a Camilla de Lucas fez o processo, era direto com ela, a gente nem participava. Ela só ia me contando em paralelo o que ia acontecendo, mas a gente não participava nem de reunião, era só ela mesma.

Globo errou! Camarotes do BBB 25 não têm relevância, diz CEO da Mynd

A Rede Globo errou na composição do elenco dos 'Camarotes' no Big Brother Brasil 25 com participantes que não tem muita relevância, analisou Fátima Pissarro.

Qual a relevância dos camarotes no digital? Muito baixa. Eu acho que eles perderam a mão do camarote de sucesso, que era o camarote das antigas, que eram os creators, Viih Tube, a Camila de Lucas.

O digital virou uma parte muito importante, por conta de 2020, virou muito grande e perderam as pessoas do digital, não tem ninguém do digital no casting, ninguém. Eu estava passando nome a nome, quem ali é mais estourado? A Vitória, a Vitória não é creator, a Vitória é atriz.

Assista ao trecho da entrevista:

Torcida de Renata e Eva não garante sucesso no pós-BBB? CEO da Mynd analisa

As 'bailarinas' do Big Brother Brasil 25, Eva Pacheco e Renata Saldanha podem não ter o mesmo sucesso aqui fora como dentro do reality show, ponderou Fátima Pissarro.

Pissarro apontou que, apesar de Eva e Renata terem conseguido fãs e torcedores fora da casa, elas terão que criar algo diferente para continuarem em alta após o BBB.

Elas criaram um 'fandom' muito grande, mas para marca elas vão ter que criar um conteúdo muito diferenciado. O que elas vão endossar? Qual é o território que elas vão cumprir para uma marca contratar?

Assista ao trecho da entrevista:

Davi Brito errou? CEO da Mynd explica como evitar pós-BBB polêmico

Davi Brito foi o grande campeão do Big Brother Brasil 24, e um dos maiores da história do reality show global. Porém, o seu pós-BBB foi bastante polêmico, com declarações despreparadas, que acabaram atrapalhando seu sucesso imediato assim que saiu do programa.

Fátima Pissarro, fundadora e CEO da Mynd, agência que cuida da carreira de diversos influenciadores no país, explicou como evitar esse tipo de erro, em entrevista ao Camarote do Chico Barney.

Tem gente que aparentemente quando sai, é interessante. Só que aí passam três, quatro meses e já era. É uma disputa por atenção muito grande. A gente trabalha muito essa longevidade.

O que faltou [para Davi] foi exatamente esse suporte do pós. Que é ter uma equipe que tranquilize a pessoa. Não sai fazendo qualquer coisa. Não sair discutindo, respondendo com qualquer tweet. Um suporte [que diga], 'calma, temos aqui uma equipe sênior te ajudando, confia na gente e vamos trabalhar como time'.

Vendo de fora, talvez ele teve uma equipe muito júnior nessa saída que ficou muito afobada com o grande sucesso que ele estava, e se perdeu nesse sucesso de botar preço alto, de não ter um controle, um suporte emocional para ele, é muito complicado.

Fátima Pissarro

Assista ao trecho da entrevista:

