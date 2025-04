Top 10 do BBB 25: confira quais participantes ainda seguem na disputa

Se aproximando cada vez mais da grande final, o BBB 25 entrou no modo turbo, responsável por acelerar as eliminações e, pouco a pouco, definir quem serão os três grandes finalistas. Confira quem são os 10 participantes que ainda restam na disputa!

Daniele Hypolito

BBB 25: Daniele é uma das participantes do Top 10 Imagem: Reprodução/Globoplay

Mesmo apontada como planta por muitos participantes, Daniele é uma das participantes da reta final. A sister foi três vezes ao Paredão, foi anjo e monstro uma vez, nunca passou perto da liderança e esteve mais de 12 semanas na Xepa.

Diego Hypolito

BBB 25: Diego é um dos participantes do Top 10 Imagem: Reprodução/Globoplay

Com uma trajetória muito semelhante a de sua irmã, Diego Hypolito também foi figurinha carimbada nos Paredões, passando por quatro deles. Da mesma maneira, foi anjo e mostro apenas uma vez, nunca ganhou uma liderança e esteve mais de 12 semanas na Xepa.

Guilherme

BBB 25: Guilherme é um dos participantes do Top 10 Imagem: Reprodução/Globoplay

Parte do grupo dos ginastas, Guilherme esteve uma vez no Paredão e alcançou uma liderança. O brother ainda conquistou três imunidades ao longo do jogo, foi anjo uma vez e passou nove semanas na Xepa.

João Gabriel

BBB 25: João Gabriel é um dos participantes do Top 10 Imagem: Reprodução/Globoplay

João Gabriel é um dos únicos participantes que nunca foi ao Paredão. Em todo tempo de confinamento, ele recebeu duas imunidades, ganhou uma liderança e dois anjos, nunca esteve no monstro e passou sete semanas no Vip.

João Pedro

BBB 25: João Pedro é um dos participantes do Top 10 Imagem: Reprodução/Globoplay

Assim como o irmão, João Pedro nunca passou pelo risco do Paredão. Durantes três semanas o brother esteve imune, ganhou uma liderança, um anjo, nunca foi monstro e passou sete semanas no Vip.

Joselma

BBB 25: Joselma é uma das participantes do Top 10 Imagem: Reprodução/Globoplay

Depois de passar mais da metade da temporada longe do Paredão, a dona de casa enfrentou sua primeira berlinda no início do modo turbo. Joselma nunca foi líder, mas venceu uma prova do anjo, além de passar sete semanas no Vip.

Maike

BBB 25: Maike é um dos participantes do Top 10 Imagem: Reprodução/Globoplay

Participante que mais venceu Provas do Líder nesta temporada, Maike ocupou a liderança quatro vezes. O brother só esteve no Paredão uma vez, venceu um anjo, cumpriu dois monstros e bateu o recorde ao passar nove semanas no Vip e apenas cinco na Xepa.

Renata

BBB 25: Renata é uma das participantes do Top 10 Imagem: Reprodução/Globoplay

Mais do que passar pela Vitrine do Seu Fifi, a trajetória de Renata contou com algumas vitórias. A sister foi uma vez líder, uma vez anjo, venceu a primeira prova de resistência que a garantiu imunidade e passou oito semanas no Vip.

Vinícius

BBB 25: Vinicius é um dos participantes do Top 10 Imagem: Reprodução/Globoplay

Emparedado três vezes, sendo duas consecutivas no início do modo turbo, Vinícius também teve algumas vitórias. O participante foi líder uma vez, ganhou dois anjos, participou do Quarto do Desafio e retornou imune, mas, ainda assim, passou oito semanas na Xepa.

Vitória Strada

BBB 25: Vitória Strada é uma das participantes do Top 10 Imagem: Reprodução/Globoplay

Mesmo após começar o jogo com um grupo, Vitória foi a única participante que mudou de grupo no meio da temporada. Ainda assim, a sister venceu uma Prova do Líder e foi para três Paredões, sem nunca ser anjo, mas vivendo duas vezes o castigo do monstro, com um total de 12 semanas na Xepa.

BBB 25 - Enquete UOL: do top 10, quem é o mais odiado do elenco? Resultado parcial Total de 1819 votos 0,55% Daniele Hypolito 11,05% Diego Hypolito 1,32% Guilherme 21,88% João Gabriel 12,81% João Pedro 7,48% Joselma 13,30% Maike 23,20% Renata 7,59% Vinicius 0,82% Vitória Strada Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 1819 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

