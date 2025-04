Após Carnaval, Milton Cunha estrela Encantado's; 3ª temporada chega à Globo

Milton Cunha vai fazer participação especial na terceira temporada da série "Encantado's", que estreia na Globo no dia 29 de abril. Humorístico será exibido às terças e quintas

Como vai ser

Na nova leva de episódios, Eraldo (Luiz Miranda) tem a missão de desenvolver o enredo que homenageia o pai. Ele tenta levar a Joia do Encantado à Série C e, com a ajuda do fiel Leozinho (Augusto Madeira), recebe o babilônico Milton na noite de apresentação do samba.

Desta vez, além do humor recheado de histórias inusitadas e reviravoltas hilárias, a série promete fazer uma homenagem aos 60 anos da emissora, com participações e cenas pensadas para a celebração. Na obra, os sonhos e os desafios do dia a dia dos funcionários do mercado se concretizam no espaço reservado para as produções das alegorias para o desfile e na rotina do estabelecimento, agora também testemunho de uma nova fase na vida de Olímpia (Vilma Melo).

Mais aberta ao amor, Olímpia precisa equilibrar a vida pessoal e profissional com a chegada dos pretendentes Walter (Paulo Lessa) e Cuíca (Thiago Thomé). Enquanto isso, seu irmão Eraldo (Luis Miranda) enfrenta os desafios e a insegurança de produzir o enredo em homenagem ao patriarca da família, Geraldo Ponza (Luis Miranda), além de ter que lidar com a mudança repentina no comportamento da irmã. Ao apresentar o Carnaval como pano de fundo, as tramas mostram que é na mistura do prazer com o ofício que a magia acontece.

Segundo Thais Pontes, que criou a obra ao lado de Renata Andrade, a série faz homenagem aos espectadores e à emissora. "O primeiro episódio é uma ode aos bastidores, ao poder da televisão, tanto do poder do brilho e da potência, como da visibilidade que ela proporciona. Mostramos esse êxtase da Olímpia quando ela nota que o Encantado´s pode ser palco da gravação do maior produto da televisão brasileira, que é uma novela. Depois temos a saga da Maria Augusta para estar na Globo, participando do Domingão com Huck e recriando vários personagens icônicos da televisão".

Thais ainda destaca que a essência da obra permanece na representação da história de muitos brasileiros, gerando uma conexão com o espectador. "Esperamos que o público continue embarcando nessa história, uma comédia de cotidiano, de relações, afeto, trabalho, fé. É uma história sobre sonhos, sobre querer chegar lá".

Celebração contará com nomes como Susana Vieira, Dira Paes revivendo Solineuza ('A Diarista') e Evandro Mesquita como Paulão ('A Grande Família'). "Temos personagens da história da teledramaturgia vivendo a realidade do Encantado's, do bairro, da comunidade. A série é muito popular e a gente tem muitos personagens com esse registro. Além disso, a gente fala das relações dos irmãos, e das relações entre aquelas pessoas que trabalham ali, que desfilam pela escola de samba, e se fortalecem a cada temporada", completa Renata Andrade.

Série é escrita por Renata Andrade e Thais Pontes, em parceria com Antonio Prata, Chico Mattoso e Hela Santana, com redação final de Antonio Prata e Chico Mattoso, e direção artística de Henrique Sauer.