Parcial final de enquete UOL indica eliminado do 12º Paredão do BBB 25

Diego Hypolito, Vilma e Vinicius disputam o 12º Paredão do BBB 25 (Globo) e dois deles estão disputando voto a voto para ver quem seguirá na casa. A nova parcial da enquete UOL mostrou que a briga pela permanência na casa deve ter muita emoção.

O que diz a enquete

Vinicius aparecia como o 14º eliminado do programa na parcial final feita hoje, às 22h10 (de Brasília). No começo do dia era Vilma quem estava deixando o reality show, segundo as parciais da enquete UOL. O baiano somava 52,88% dos votos.

Vilma estava na cola do rival. A estudante de nutrição diminuiu a distância para o adversário nas últimas horas. Na nova parcial, ela somou 45,99% e escaparia da eliminação.

Diego Hypolito acompanha a disputa sem sustos. O ex-ginasta somou apenas 1,13% no novo recorte.

O anúncio do eliminado acontece hoje. A exibição ao vivo do reality show acontece após a novela "Vale Tudo" na programação da Globo.