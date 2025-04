Maristela tem ataque ao lembrar da filha que morreu em 'Garota do Momento'

Nos próximos capítulos da novela "Garota do Momento" (Globo), Maristela (Lilia Cabral) tem ataque de fúria ao lembrar da filha que morreu no passado.

O que vai acontecer

Tudo vai acontecer durante o concurso de Rock do Clube Gente Fina. Após não conseguir fazer dupla com Beto (Pedro Novaes), Bia (Maisa) fará par com Ronaldo (João Vitor Silva).

Ao saber que a neta está dançando no concurso, Maristela invade o local aos berros. "O que é que você está fazendo aqui? Você passou por cima de todos as ordens médicas para participar desse concurso!", grita a mulher.

Bia e Ronaldo tentam argumentar, mas a avó ordena que a jovem deixe o concurso. "Uma pinóia. Você vai voltar para casa agora!", diz a vilã.

A filha de Juliano (Fábio Assunção) acaba indo embora do Gente Fina com a avó. Longe dali, Bia reclama do jeito que foi tratada por Maristela.

A dona da Perfumaria Carioca revela que teve o ataque de fúria pois lembrou da filha que morreu por problemas no coração. "Você sabe o que poderia ter acontecido com você? E se seu coração para?", se emociona a vilã.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.