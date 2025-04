Miguel Falabella e Cissa Guimarães gravam Vídeo Show; confira mais nomes

Miguel Falabella e Cissa Guimarães se encontraram nos Estúdios Globo para gravar o retorno do Vídeo Show nesta terça-feira (1).

Como vai ser

Edição especial do Vídeo Show vai abrir a programação em celebração aos 60 anos da Globo na noite do dia 24 de abril. A atração mantém sua essência de convidar os telespectadores a visitar os bastidores das principais produções, valorizar o 'fazer televisão' e criar expectativa para um encontro com artistas e histórias que só acontecem por causa da televisão.

Programa especial reúne os apresentadores que marcaram a história do programa. Entre os nomes confirmados pela Globo a Splash também estão Angélica, André Marques, Otaviano Costa, Monica Iozzi e Joaquim Lopes.

Além disso, especial vai revisitar quadros icônicos, como Falha Nossa e Túnel do Tempo, e percorrer os principais marcos da dramaturgia. Ainda terá participações especiais, como Paulo Vieira em um tour pelos Estúdios Globo, de Tati Machado e de nomes do Jornalismo.

Miguel Falabella e Cissa Guimarães gravam Vídeo Show juntos Imagem: Fábio Rocha/Globo

Cissa Guimarães grava participação em edição especial do Vídeo Show Imagem: Fábio Rocha/Globo

Miguel Falabella grava participação em edição especial do Vídeo Show Imagem: Fábio Rocha/Globo

Daniela Gleiser, que assina a direção artística do especial, comenta sobre sua relação com o programa e o que o público pode esperar. "Foi no Vídeo Show que comecei minha carreira na TV e revivê-lo agora, na comemoração de 60 anos de TV Globo, é um misto de nostalgia com uma alegria enorme. Acho que o público vai se emocionar, rir e se encantar com esse especial do Vídeo Show, esse programa tão querido pelo público e por nós, que trabalhamos com televisão".

O Vídeo Show tem direção artística de Daniela Gleiser e direção de Adriano Coelho e Andrezza Cruz. A produção é de Anelise Franco e Matheus Pereira e a direção de gênero de Monica Almeida.