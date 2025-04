Roque comemora os 88 anos em família após alta hospitalar

Gonçalo Roque, ex-assistente de palco de Silvio Santos (1930-2024), celebrou seus 88 anos de vida.

O que aconteceu

Nesta terça-feira (1º), Roque ganhou uma festa em família. Na celebração, estava sua esposa, Janilda Nogueira, outros parentes, além de bolo personalizado e um amigo tocando violão e cantando.

Na segunda (31), Janilda postou um vídeo de Roque mandando um recado para os fãs. Em meio ao tratamento de Parkinson e hidrocefalia, o ex-assistente de palco do dono do baú, está com a saúde debilitada e esteve internado recentemente.