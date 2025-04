Fora do BBB 25, Vilma reencontra filhos, marido e ex-sister

Eliminada na noite desta terça-feira (01) no BBB 25, Vilma viveu momentos emocionantes ao reencontrar sua família e uma ex-colega de confinamento após meses dentro da casa.

O que houve

No hotel onde os participantes ficam hospedados após a eliminação, Vilma se reuniu com o filho Diogo Almeida, que também participou do reality e já havia deixado a competição. Além disso, a ex-sister recebeu o carinho do marido, Carlos Alberto, e do outro filho, Douglas Almeida, que foi quem registrou e compartilhou o momento nas redes sociais.

Outro reencontro marcante foi com Eva, eliminada do BBB 25 no último domingo. As duas faziam parte do mesmo grupo dentro do jogo e mantiveram uma relação próxima ao longo da temporada.