Eva e Aline trocam farpas em programa: 'Olha quem saiu antes de mim'

Últimas eliminadas do BBB 25 (Globo), Aline e Eva gravaram juntas o episódio de hoje do Papo de Reality de hoje.

O que aconteceu

Quando Eva entrou no programa, as duas riram e a bailarina brincou. "Olha quem saiu antes de mim."

Aline respondeu a sister. "Não durou muito não, né?"

A policial falou um pouco sobre a relação das duas dentro da casa. "Achei pouco [a eliminação de Eva], fiquei revoltada por ter sido tão injustiçada. Sempre mostrei pra Eva que tinha um carinho por ela e meu conflito era com a Renata."

Aline ainda brincou que Eva irá ver que ela a defendia. "Vai ver como já te defendi muito."

Eva ainda rebateu a sister quando foi apontada como sombra de Renata. "Que história é essa...".

Como resposta, ela citou vários momentos em que se destacou no jogo.

