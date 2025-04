Mauro Naves 'quer tirar o pé' na TV: 'Aposentar não sei se mulher aguenta'

Mauro Naves, 65, é um dos reforços da Band para integrar o elenco do Galvão e Amigos. Após mais de 30 anos como repórter da Globo, o jornalista deixou as ruas para se tornar comentarista esportivo nos canais Fox Sports e ESPN como um movimento de "frear" a rotina puxada na TV. Feliz em voltar a trabalhar com o amigo Galvão Bueno, ele se diz aberto a novos desafios, mas a ideia é "aproveitar a família".

Estou muito feliz com essa oportunidade. Foi convite do Galvão. Falei: Quero trabalhar menos. Passei 30 e tantos anos viajando. Não acompanhei crescimento de filhos'... Fui perdendo aniversários, casamento, churrasco em família. Então, cheguei a uma idade que quero tirar o pé e aproveitar um pouco tudo isso.

Mauro Naves, em entrevista no lançamento do Galvão e Amigos.

Naves já vinha reduzindo o ritmo e, agora, terá que conciliar esse desejo com o convite novo, que deve acelerá-lo um pouco novamente. "Vivo um momento meio querendo, não vou dizer aposentar por que não sei se minha mulher ia me aguentar o tempo todo em casa, mas criar alguma coisa para fazer, sair de vez em quando. Estou tirando o pé, mas o programa dá uma energia nova".

Galvão Bueno terá Casagrande e Mauro Naves no elenco fixo do Galvão e Amigos Imagem: Thiago Duran/BrazilNews

"Estou mais velho que o Galvão"

Após fechar com a Amazon Prime, Mauro Naves foi procurado novamente por Galvão Bueno para saber se topava embarcar no desafio novo na Band. "Ele me disse: 'tem uma novidade. Estou conversando lá na Band para ter mais um programa'... Eu falei: 'Ah, está bom. Quantas vezes por semana esse programa, Galvão?'. Por quê? Daqui a pouco, ele fecha algo com o Denis [Gavazzi, diretor de esporte da Band] e me ocupa a semana inteira".

Estou querendo tirar o pé. Galvão está voando. A primeira coisa que falei para ele no jantar quando foi falar do programa foi: 'Galvão, você está com esse pique todo ainda?', e ele: 'Claro, claro. Estou menino'. Eu não estou, já estou mais velho que o Galvão. Estou querendo um pouco mais de tempo para a família, para mim e o Galvão realmente está numa fase de muita vontade de fazer as coisas ainda.

Naves não será somente comentarista esportivo no Galvão e Amigos. Ele já está definido como substituto oficial caso o apresentador não tenha como cumprir a agenda. "Espero que o Galvão não falte", brinca o jornalista.

Mauro Naves é reforço da Band para programa de Galvão Bueno Imagem: Thiago Duran/BrazilNews

A chegada de Mauro Naves à Band põe um ponto final após seis anos de uma negociação frustrada depois de sua saída da Globo. "Conheço muita gente daqui. Trabalhei anos nos campos com profissionais daqui, da rádio, da própria TV. Fizemos tantas transmissões juntos. Quando eu saí da Globo, quase rolou alguma coisa por aqui, chegamos a conversar se era TV, se era rádio. Enfim, estou muito feliz com essa nova fase."