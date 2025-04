Mister Brasil tem 1º competidor trans, ator da Record e lutador famoso

Versão masculina dos famosos concursos de miss, o Mister Brasil CNB (Concurso Nacional de Beleza) realiza a final de sua 19ª edição no próximo sábado. Ao todo, 29 candidatos de todas as regiões do país disputam o título — que não é necessariamente o de homem mais bonito do Brasil!

Essa é a primeira vez que o concurso terá um competidor trans. Também há entre os candidatos um ator que já participou de novela bíblica da Record e um lutador de jiu-jitsu que inspirou série produzida pelo Globoplay. Splash reuniu abaixo mais curiosidades sobre o concurso e seus competidores.

Primeiro candidato trans

Pela primeira vez um homem transgênero participa da competição do Mister Brasil CNB. Bernardo Rabello, filho de militar, representa a região sul fluminense. "É uma mistura de felicidade e responsabilidade, pois sei o quão importante é, não só para a comunidade LGBTQIAPN+, mas também para toda a sociedade [eu estar no concurso]", disse ele em entrevista para Splash.

Antes do Mister Brasil CNB, Bernardo Rabello levou o título de Mister Brasil Trans 2021, o primeiro concurso do mundo a celebrar a beleza de homens transgêneros Imagem: Fernando Moraes/UOL

Pais e casados

Sete dos 29 candidatos são pais ou casados, segundo dados da própria organização do concurso. Dois deles mostraram fotos dos filhos em vídeos de apresentação: o Mister Minas Gerais, Israel Jesus, e o Mister Parque das Águas Pinhais (PR), Felipe Simões.

Não são todas as franquias do concurso de beleza que permitem competidores casados ou pais. "O Mister Supranational, por exemplo aceitou pais e casados de 2016 até 2019. Em 2021, passaram a rejeitar para haver igualdade entre os concursos femininos e masculinos", explica Willian Freitas, gerente de licenças do CNB.

Já o Mister Global, sempre permitiu candidatos pais e casados, e o Mister International começou a aceitar em 2023.

Eduardo Menezes, Mister Brasil Mundo 2024, foi para a competição por estar dentro do limite de idade de 27 anos; ele havia vencido a versão teen do Mister Brasil CNB Imagem: Divulgação/CNB

'Mito' do homem mais bonito do Brasil?

Em um país tão diverso, os concursos de beleza poderiam significar o reforço de padrões estéticos. Se nos femininos isso é uma questão frequente por vermos, por exemplo, apenas mulheres magras, nos concursos masculinos predominam homens brancos e musculosos.

Apesar disso, quando perguntado se seria equivocado dizer que o homem eleito Mister Brasil CNB é o mais bonito do Brasil, o presidente do concurso, Juliano Crema, diz que não: "Não é necessariamente um equívoco já que temos esta ideia pela tradição do que os concursos de beleza representam".

Ele explica que, no início, a escolha dos jurados era pela "beleza plástica dos candidatos", algo que mudou atualmente. "Os candidatos participam de varias etapas, inclusive, a Beleza pelo Bem, quando eles se envolvem em projetos sociais que contribuem com ações concretas para ajudar pessoas necessitadas".

Os concursos de beleza têm uma função importante na sociedade que não é mais só divulgar a beleza dos candidatos. Estamos abertos a todos os tipos de beleza, já que o nosso país é miscigenado. A lista de ganhadores do nosso concurso inclui brancos, negros e orientais. Toda a beleza é valorizada.

Juliano Crema, presidente do Concurso Nacional de Beleza

Montagem: Matheus Song, Mister Brasil CNB 2017; e Ítalo Cerqueira, Mister Brasil CNB 2019 Imagem: Leonardo Rodrigues/Divulgação | Taís Abel/Mister Brasil CNB

As franquias internacionais

O vencedor do Mister Brasil e demais participantes, sobretudo os melhores colocados, podem competir de quatro concursos internacionais: Mister Supranational, Mister Global, Mister International e Mister Mundo — este último tem limite de idade em 27 anos.

Vencedores do Desafio Esportivo do último Mister Mundo: Mister Brasil, Eduardo Menezes (3º lugar), Mister Porto Rico Danny Mejía (1º lugar) e Mister Itália Bruno Barbieri 2º lugar Imagem: Ricardo Siviero/ Mr. World @mrworld.official @ricardo_siviero

Adão da Record

Dos 29 candidatos deste ano, o representante da Grande Florianópolis, Rodrigo Soni, já apareceu nacionalmente na televisão. Além de advogado e empresário, ele é ator e interpretou Adão na novela "Jesus", da Record, em 2018. A estreia da novela bateu a Globo em Goiânia na época.

Rodrigo Soni e Thalita Xavier nos bastidores da cena de Adão e Eva da novela "Jesus", da Record, de 2018 Imagem: Rodrigo Soni/Divulgação

Série no Globoplay

O lutador de jiu-jitsu Lucas Laet, 31, é o Mister Rio de Janeiro e inspirou a série "Viajando de Kimono", em produção para o Globoplay e Canal Combate. Em fevereiro, ele compartilhou registro das gravações: "Tive a honra de visitar o grande campeão e o cara do 'sem kimono', Felipe Pena. Foi um privilégio aprender e treinar com um cara que é três vezes campeão mundial na faixa preta", afirmou ele, na ocasião.

Projetos sociais

Uma das principais etapas do concurso é a Beleza Pelo Bem, que incentiva os candidatos a criarem, promoverem e apoiarem um projeto social em sua região. Todos os 29 candidatos participaram da etapa, conforme vídeos no canal TV CNB no YouTube.

Jackson Caetano, 33, Mister SP Capital, cursa medicina veterinária e é responsável pelo projeto Patas que Falam. Ele chegou a gravar vídeo com Luísa Mell sem camisa ano passado. Seu projeto ganhou apoio de famosos, como a apresentadora Daniela Albuquerque e o ator Carmo Della Vecchia.

Filho de coveiro

O Mister Plano Piloto (DF) Luiz Pontes Sobreira, 34, trabalha em uma startup de mercado de luxo em Nova York, voltada a impulsionar carreiras e a sustentabilidade. Em vídeo de apresentação, ele comentou sobre como venceu o ciclo da pobreza extrema sendo filho de uma diarista e um coveiro. Ele é responsável pelo projeto social Decole Sua Carreira, que auxilia pessoas em processos seletivos com objetivo de diminuir desigualdades sociais.