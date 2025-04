O ator Val Kilmer morreu ontem em Los Angeles, aos 65 anos. Kilmer estrelou papeis de Jim Morrison e Batman. Sua última atuação foi em Top Gun 2.

O que aconteceu

Mercedes Kilmer, segunda filha do ator, confirmou que a causa da morte foi uma pneumonia, de acordo o jornal New York Times. Em 2014, Kilmer chegou a ser diagnosticado com câncer de garganta, e após tratamento conseguiu se recuperar.

Em atualização...