Dieguinho: Renata vai precisar recalcular rota se Vilma deixar o BBB 25

Vilma está no Paredão desta semana no BBB 25, e corre risco de deixar a casa. Na última parcial da enquete UOL, ela aparece disputando voto a voto contra Vinícius. Sua provável saída foi um dos temas do Central Splash, com Dieguinho e Dantinhas.

Para Dieguinho, caso Vilma seja de fato eliminada, isso vai ter um impacto direto no jogo de Renata. A bailarina vai ter sofrido a segunda baixa seguida em seu grupo de aliados, visto que a última eliminada do reality foi Eva.

O comentarista acredita que ela voltou da "Vitrine do Seu Fifi" achando que era a favorita ao prêmio, mas recebe outro recado do público ao perder suas principais aliadas.

A Renata vai sofrer um duro golpe nesse Paredão. (...) Pode ser que ela faça vários movimentos bruscos para tentar ter uma sobrevida no jogo. Mas sigo achando que a torcida da Renata é maior que a da Eva e da dona Vilma.

Dieguinho

Dantinhas discorda. Para ele, a bailarina já teve tempo o suficiente para mudar seu jogo e agora não tem mais como recalcular a rota.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.