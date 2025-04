Vilma reage à VAR do 'velha sonsa' no BBB 25: 'Tive que falar'

14ª eliminada do BBB 25 (Globo), Vilma descobriu no Bate-Papo BBB (Globoplay) que Vinícius não a chamou de "velha sonsa", como foi passado por Renata após a Vitrine do Seu Fifi.

O que aconteceu

Vilma assistiu o vídeo e comentou. "Viu? Merecia ter ouvido mesmo."

Ceci, então, explicou. "Mas você percebeu que ele tá falando do Diogo? Ficou confuso porque ele tá falando 'gente sonsa e velha', mas ele fala do Diogo."

Vilma continuou. "É... De todo jeito... O 'velha sonsa' não me ofendeu, mas eu tinha que falar para ele. Não foi pra mim, foi pro meu filho... Veio a informação pra mim e achei que tinha que falar, porque não tive com Vinícius, não."

Achava ele fanfarrão, e botei até apelido nele — Aurélio. Acho que ele pegou ranço de mim e do Diogo porque nunca fomos até ele pra perguntar nada. Vilma

BBB 25 - Enquete UOL: do top 10, quem é o mais odiado do elenco? Resultado parcial Total de 794 votos 0,63% Daniele Hypolito 19,65% Diego Hypolito 0,76% Guilherme 15,99% João Gabriel 6,80% João Pedro 15,99% Joselma 8,69% Maike 22,29% Renata 8,69% Vinicius 0,50% Vitória Strada Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 794 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas