'Tá doido': Todos estão na loucura para criticar na internet, diz Pablo

Do Toca, em Goiânia (GO)*

Como lidar com as críticas na internet após a exposição e fama? A resposta para essa pergunta ainda é uma incógnita para os famosos. Pablo, 39, o rei da sofrência, se divide hoje entre a profissão de cantor e empresário de jovens artistas e não esconde que aconselha seus pupilos a não darem ouvidos ao que recebem nas redes.

Aconselho eles a terem persistência. É acreditar em você mesmo. Hoje, o que mais se vê são críticas. Acho que as pessoas estão numa loucura para criticar, para apontar dedo, na internet. Quem está começando tem que se desligar um pouco das críticas e seguir em frente.

Pablo, em entrevista para Splash, na gravação do DVD de Vitor Fernandes

Com mais de 20 anos de estrada na música, o cantor revela que não tem problema com haters por, simplesmente, não dar atenção. "Leio nada, está doido. Acho que se ficar dando atenção acaba desanimando. Tem que persistir no seu sonho e seguir."

Experiência como empresário após anos em cima dos palcos tem trazido desafios diferentes ao cantor. "Muito diferente do palco, exige muito do Pablo comercial. Sou bem novo nesse ramo de empresariar artista, mas estou seguindo muito bem. Tenho alguns professores, inclusive meu empresário, que é um cara muito bom. Cada dia que passa eu vou aprendendo mais e acho que estou indo bem. Mas estou novo ainda no ramo."

"Não tenho ganância de ficar em primeiro lugar"

Reconhecido no Brasil pelos hits de arrocha e sofrência, Pablo não faz a linha do cantor que busca um sucesso a todo custo. O artista se vê num momento estável de carreira e diz que seu foco é sempre estar trabalhando.

Costumo dizer que sou muito tranquilo com relação a essas fases [de altos e baixos]. O artista, às vezes, está aqui [em cima], daqui a pouco dá uma declinadinha e depois se mantém firme. Eu me coloco sempre na posição de que estou trabalhando. Onde eu chegar para mim está bom.

Cantor trabalha sua carreira artística sem se render às cobranças do mercado. "Não tenho essa ganância de ficar correndo para ser primeiro lugar, para ser segundo, para ser terceiro. Eu faço o meu trabalho da forma que eu gosto. As coisas vão acontecendo assim, naturalmente."

"Não me rotulo"

Pablo é o criador do arrocha no Brasil. Há 20 anos, o cantor lançou o ritmo ao convidar os fãs para "arrochar" em seus hits românticos e se tornou sucesso no país inteiro. Ele, no entanto, não se envaidece pelo reconhecimento como o "dono do estilo".

Nada. Primeiro, eu não me rotulo, é só Pablo. Não me coloquei essa coroa, foram as pessoas que me deram esse título. Eu aceito porque é de uma forma carinhosa, de uma forma bacana.

Artista destaca, inclusive, que muitos ainda acham que ele trabalha seu nome artístico com o ritmo musical. "Por ser percursor do arrocha, as pessoas me dão títulos de príncipe, de rei, mas eu trabalho só a marca Pablo mesmo. O restante recebo de coração, porque é de boas intenções."

Além do trabalho como empresário, Pablo segue focado na carreira musical e gravou seu segundo DVD de carreira, no dia 3 de janeiro, em Salvador. Ele acaba de sair da produção do álbum "Pablo no Camarim" e crê que seu segundo projeto audiovisual será um divisor de águas.

Fiquei em primeiro lugar no YouTube, na Bahia. Em conjunto com a minha equipe, nós decidimos nos dar esse presente e presentear o povo baiano como o próximo projeto em Salvador, que é a minha segunda casa.

* O repórter viajou ao evento a convite da organização.