Tom Cruise aparece pendurado em avião em trailer de 'Missão: Impossível  O Acerto Final'; veja

Oitavo capítulo da franquia, Missão: Impossível - O Acerto Final teve seu trailer revelado nesta segunda-feira, 7. Relembrando momentos marcantes de filmes anteriores, a prévia prepara o terreno para a nova aventura de Ethan Hunt (Tom Cruise), que é recrutado para uma perigosa missão que pode mudar o destino da humanidade.

O trailer também dá uma breve prévia das cenas de ação do novo filme, que, entre outras coisas, mostrará Cruise pendurado em um avião, em mais uma das sequências eletrizantes que se tornaram símbolo da franquia.

Além de Cruise no papel principal, Missão: Impossível - O Acerto Final conta com Hayley Atwell (Paddington: Uma Aventura na Floresta), Vanessa Kirby (Quarteto Fantástico), Tramell Tillman (Ruptura), Hannah Waddingham (Ted Lasso) e Nick Offerman (The Last of Us) no elenco. A direção é de Christopher McQuarrie.