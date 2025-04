Maike sobre affair com Renata no BBB: 'Juntou as escovas de dente, já era'

Maike e Renata falaram sobre sua relação no BBB 25 (Globo). Os dois estão vivendo um affair desde que se beijaram na última festa.

O que aconteceu

Enquanto conversavam de mãos dadas e trocavam alguns beijos na área externa, Maike falou sobre a "dificuldade" de ficar com Renata diante de tantas câmeras. Os dois dormiram juntos no Quarto do Líder.

Maike: "Não posso ficar perto de você".

Renata: "Por quê? Você está perto de mim há horas".

Maike: "Fico me controlando. Há horas, há dias. Desde o começo do programa".

Renata: "Dormiu do meu lado hoje e nem morreu!".

Maike: "Quase!".

Renata: "Nem morreu... Está aí, vivinho, para contar a história. Vai dormir com o João Pedro hoje".

Maike: "Eu, não! Tá doida?".

Renata: "Fazer o revezamento do Vip".

Maike: "Seu lugar é lá. Não tem essa. Já levou até suas coisas lá pra cima...".

Renata: "Eu levei a mochilinha".

Maike: "Então! Botou escova de dentes, já era".

Renata: "Ah, tem essa, é?".

Maike: "É! Juntou as escovas de dente... Ixe! Juntou as escovas de dente, já era!".

