BBB: Esposa exibe momentos ternos com Guilherme em homenagem de aniversário

Hoje é aniversário de Guilherme, que continua confinado no BBB 25 (Globo). O brother ganhou uma homenagem feita pela esposa, Letícia Tavares, para celebrar a data.

O que aconteceu

Letícia fez uma publicação para celebrar o aniversário do marido. "Hoje é um dia especial, o dia em que o mundo foi abençoado com a sua presença. Eu me sinto extremamente grata e feliz por ter você ao meu lado, compartilhando todos os momentos da minha vida. Você é meu companheiro, meu apoio, meu amor. Você não me completa, você me transborda! Você é único, com um coração gigante, que merece o mundo", escreveu ela, no Instagram.

Sem ver Guilherme há quase três meses, a fisioterapeuta se derreteu e reforçou seu amor. "Que este novo ano de vida seja repleto de alegrias, realizações e muitos momentos felizes juntos. Eu te amo mais a cada dia e quero continuar construindo nossa história lado a lado. Você merece tudo de melhor que a vida tem a oferecer, e estarei sempre ao seu lado para celebrar todas as suas conquistas. Feliz aniversário, meu amor! Que seu dia seja tão incrível quanto você é para mim".

Para ilustrar o texto, Letícia escolheu fotos que mostram momentos cheios de ternura do casal. Uma das imagens exibe Guilherme dormindo no Quarto do Líder abraçado a uma foto dos dois.

