Marina Ruy Barbosa posa de maiô cavado e é elogiada: 'Beldade'

Marina Ruy Barbosa, 29, esbanjou beleza e sensualidade ao posar para fotos com maiô cavado.

O que aconteceu

Atriz compartilhou registro das férias em seu perfil no Instagram nesta terça-feira (7). Entre os cliques, se destacam aqueles no qual a atriz aparece deslumbrante com um maiô azul, cavado na região da virilha e com cortes estratégicos na cintura.

Marina usou a peça de banho durante estadia no Nordeste. Ela passou o Réveillon na região na companhia do noivo, o bilionário Abdul Fares, 40. Os dois aparecem em clima de romance em um clique na piscina.

Na legenda, Marina compartilhou trecho da canção "Aquarela do Brasil", de Ary Barroso. Nos comentários, ela foi elogiada pelos seguidores. "Uma beldade", afirmou um admirador. "Lindíssima", escreveu outro. "Como sabe ser tão bela assim", elogiou um terceiro. "Maravilhosa demais", destacou outra.