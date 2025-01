Datena diz que Fernanda Torres 'tomou lugar' de Bolsonaro como mito

Datena, 67, disse que Fernanda Torres "tomou o lugar de Bolsonaro como mito" ao ganhar o Globo de Ouro de melhor atriz em drama pela atuação em "Ainda Estou Aqui".

O que aconteceu

O apresentador comentava a vitória da artista. "Saiu de uma atriz maravilhosa, fantástica, para ser um mito. Tomou o lugar do Bolsonaro, se tornou um mito. Ela é fantástica", disse nesta terça-feira (6), ao conversar com os apresentadores do Fofocalizando durante a transição para o Tá Na Hora, programa sob o comando de Datena.

Datena sobre Fernanda Torres: "Tomou o lugar do Bolsonaro, se tornou um mito."pic.twitter.com/YY99yzIa6o -- POPTime (@siteptbr) January 6, 2025

A comparação foi criticada nas redes sociais. Ambos os lados —fãs da atriz de um, bolsonaristas do outro—, não gostaram do comentário de Datena.

Isso aqui é sério o Datena teve a coragem de comparar a Fernanda Torres com o Bolsonaro Não é possível, se ele achou que estava elogiando errou feio. https://t.co/a20ZYnPC6X -- Luma Suiany Souza Ribeiro (@Luma5389) January 7, 2025