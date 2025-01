Ano especial no K-pop: veja alguns hits que completam uma década em 2025

Esta é a newsletter Universo K-pop. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email toda segunda. Conheça as demais newsletters do UOL. São dezenas de opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

2025 mal começou, e um dos tópicos bastante comentados no K-pop é sobre a quantidade enorme de grupos famosos que completarão uma década de sucesso com seus debuts e singles.

É comum na indústria as empresas planejarem eventos e discos especiais comemorativos para essas datas "grandes", e 2015 foi um ano enorme para o K-pop, com uma série de grupos bem-sucedidos iniciando suas jornadas de sucesso pela música sul-coreana.

Dentre os principais destaques de 2015, que completam uma década esse ano, temos "I Need U", do BTS, do disco "The Most Beautiful Moment in Life - Part 1", marco na carreira do grupo, sucesso de público, crítica e fundamental no crescimento do fandom.

Foi também em 2015 que Twice debutou com a divertidíssima —e chiclete— "Like Ooh-Aah". O grupo debutou em outubro com o disco "The Story Begins". A música foi um sucesso gigantesco e teve 50 milhões de visualizações em cinco meses, um feito enorme para a época.

EXO, que já era enorme em 2015, lançou um dos seus maiores sucessos, "Call Me Baby", assim como outro grande grupo da SM, o Red Velvet, com a colorida e extremamente old school K-pop, 'Dumb Dumb'.

Teremos em breve o retorno do GFRIEND, que fez muito barulho com "Me Gustas Tu", parte do segundo EP que o grupo lançou em 2015 e que se tornou o primeiro grande hit das artistas.

Outros hits que completam dez anos em 2015: "Bang Bang Bang" (Big Bang), "Chained Up" (VIXX), "Crazy" (4 Minute), "Hero" (Monsta X), "4 Walls" (f(x)), "Mansae" (Seventeen).

Gfriend comemora 10 anos de debut

Depois de um disband inesperado, que deixou uma legião de fãs revoltados, o grupo GFRIEND retornará ainda neste mês com o disco "Season of Memories". O projeto, feito na mesma empresa que debutaram, a Source Music, é uma comemoração pelos dez anos do grupo, que aconteceu em janeiro de 2015 com a música "Glass Bead". Todas as seis integrantes (Sowon, Yerin, Eunha, Yuju, SinB, e Umji) estarão presentes no comeback especial. Um presente para os buddies, fãs do grupo.

BTS pode fazer turnê especial

2025 é um ano que promete grandes emoções no K-pop, pois todos os membros do BTS, maior grupo da indústria, acabarão seus serviços militares e retornarão para a música. Ao menos, é isso que a Hybe promete. A mídia sul-coreana, inclusive, vem falando sobre a possibilidade de eles começarem no fim do ano uma turnê comemorativa de dez anos do disco "The Most Beautiful Moment in Life", marco na carreira deles com o single "I Need U". O disco foi a virada na carreira do grupo.

Sentir-se deprimida pode ser uma emoção, mas a depressão como doença é uma condição médica. Ela não pode ser resolvida simplesmente "pensando positivamente" ou "conversando" sobre isso. Zhao Lusi, atriz chinesa que foi hospitalizada e escreveu uma longa carta aos fãs explicando o que está acontecendo com ela

Grupo da semana: VIXX

VIXX é até hoje um referencial de estilo e conceito no K-pop. Com performances a frente do seu tempo, o grupo debutou em 2012, fez parte do início da terceira geração do K-pop e possuía seis integrantes em sua formação original: N, Leo, Ken, Hyuk, Ravi e Hongbin (os dois últimos saíram entre 2020 e 2023).

O grupo foi formado pela Jellyfish, através do reality show da MNET, chamado MyDOL. O canal é conhecido por produzir diversos shows "de sobrevivência", que resultam em grupos bastante famosos. Depois de formado, o grupo debutou em 2012 com o single "Super Hero".

Com conceitos elaborados, coreografias difíceis e looks ousados, o grupo sempre foi conhecido por sair do óbvio, e o maior resultado disso foi o single "Voodoo Doll", do disco "Voodoo", lançado em 2013.

Posteriormente, o grupo começou carreira no Japão, com o disco "Darkest Angel". Entre 2014 e 2015 eles lançaram dois grandes sucessos: "Error" e "Chained Up". Nesse período, Leo e Ravi também debutaram uma unit de sucesso, o VIXX LR. O dueto fez até turnê pela Ásia (Coreia do Sul e Japão).

Hoje, VIXX se apresenta com apenas três membros (N, Ken e Leo), já que Hyuk, maknae do grupo, começou seu serviço militar em abril de 2024.

Momento Dramas

K-drama: "Quando o Telefone Toca"

Sucesso estrondoso na Netflix, o drama acabou no último fim de semana e dividiu opiniões, com um final polêmico. A trama gira em torno da protagonista, que vive em silêncio e mantém um casamento de fachada com um influente político sul-coreano. Tudo muda quando ela é sequestrada, desencadeando uma série de eventos que abalam as estruturas da relação do casal, cuja convivência é marcada por tensão e aparente desprezo mútuo. É um dark romance cheio de plot twists. "When the Phone Rings", 2024 | Criação - MBC | Elenco - Yoo Yeon-seok e Chae Soo-bin | Onde - Netflix | País - Coreia do Sul

C-drama: "Amor Oculto"

Relembrando um sucesso de Lusi, temos um dos melhores romances chineses de 2023. A série tem dois atores em ascensão na China como protagonistas. Sem muitos dramalhões e vilões, "Amor Oculto" narra o romance entre Jiaxu e Sang Zhi. Com diálogos ótimos e muita química, o drama é feito para se apaixonar por Zheyuan e adorar a personagem de Zhao Lusi, que cresce apaixonada pelo amigo do seu irmão e se torna uma mulher madura, independente, com personalidade e apaixonada. Vale muito o play! "Amor Oculto", 2023 | Criação - Youku | Elenco - Zhao Lusi e Chen Zheyuan | Onde - Netflix

BL: "Spare Me Your Mercy"

Baseada na famosa novel da tailandesa Sammon (ela fez o roteiro de "Manner of Death" e "Triage"), temos Tor e Jaylerr, como o médico Kan e o policial Wasan, respectivamente. Com grandes atuações e cinematografia, a história se passa no interior da Tailândia. Wasan começa a investigar a morte de vários moradores da cidade, todos com doenças terminais. Ele começa a desconfiar de Kan, e a história mistura suspense e uma trama interessante sobre eutanásia, assunto complicado e bem trabalhado aqui. "Spare Me Your Mercy", 2024 | Criação - One 31 | Elenco - Tor Thanapob e Jaylerr | Onde - iQIYI

GERAÇÕES K-POP

Woozi: a mente brilhante por trás do Seventeen

Woozi, ou Lee Jihoon, pode ter apenas 1,66 de altura, mas é uma das maiores estrelas do K-pop, principalmente quando o assunto é escrever letras e produzir faixas. Com mais de 165 músicas registradas no KOMCA (Korea Music Copyright Association), Woozi é responsável por quase todo o catálogo de músicas do Seventeen.

O grupo debutou em 2015 e, desde então, o cantor só aumentou sua participação nas faixas, sempre trabalhando ao lado de BUMZU, outro grande produtor e parceiro do grupo. Em 2021, Woozi venceu o prêmio de melhor produtor no AAA, Asia Artist Awards.

Nascido em Busan, com 28 anos, Jihoon já começou a escrever e produzir no primeiro disco do Seventeen, "17 Carat", lançado em 2015 com "Adore U" como faixa-título. Em 2016, o cantor começou a escrever para outros artistas, como Ailee, NU'EST e I.O.I.

Em 2019, Woozi se tornou oficialmente um membro do KOMCA e desde então ele segue escrevendo para o próprio grupo, para os colegas de Seventeen (ele fez "Spider" com Hoshi) e também para algumas trilhas sonoras de dramas, como "The Tale of Nokdu".

A primeira mixtape do cantor, "Ruby", foi lançada em 2022, e seu primeiro single foi lançado todo em inglês. Em 2024, ele lançou a música "What Kind of Future", em homenagem ao Moonbin, que era seu amigo e faleceu em 2023.

Manda pra gente!

Tem história inesquecível com seu idol? Passou perrengue para ir a algum show? Mande seu relato com foto e/ou vídeo: kpopuol@uol.com.br.

PROGRAME-SE

Segunda

GFRIEND - Lança pré-single do disco especial "Seasons Of Memories"

Onew - Lança "Connection" (álbum)

Boynextdoor - Lança "I love you" (single digital)

Terça

Kwon Eunbi - Lança "Snowing" com o rapper Coogie (single digital)

XLOV - Lança "I'mma Be" (primeiro álbum single)

Quarta