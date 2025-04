Chef Tanea Romão, de 'Pesadelo na Cozinha', morre aos 58 anos

A chef Tanea Romão morreu neste sábado, aos 58 anos, vítima de cetoacidose diabética. A notícia foi confirmada pela equipe do prêmio Prazeres da Mesa.

O que aconteceu

Romão ganhou destaque nacional ao participar da 3ª temporada do reality show "Pesadelo na Cozinha", exibido pela Band em 2021. Durante o programa, seu restaurante, a Kitanda, passou por uma transformação sob a orientação do chef Erick Jacquin, rebatizado como Casa da Tanea.

No entanto, as dificuldades impostas pela pandemia de covid-19 levaram ao fechamento do estabelecimento em 2023. Após encerrar as atividades, a chef decidiu recomeçar sua vida em São Gabriel da Cachoeira, município no noroeste da Amazônia. Em entrevista ao Band.com.br, ela descreveu a mudança como uma experiência de cura.

Essa floresta e esse 'marzão' de água doce, o Rio Negro, é curativo. Nos transporta para um lugar muito mágico. No começo, nem eu sabia por que estava vindo, mas hoje entendo que era para viver esse luto.

Tanea Romão, referindo-se ao fechamento de seu restaurante

Nos últimos anos, Tanea dedicou-se a um trabalho social como merendeira em uma creche para crianças de 1 a 5 anos. Na mesma entrevista, ela destacou o valor dessa experiência: "É enriquecedor poder contribuir de forma tão simples, mas tão significativa".

Até o momento, a família não divulgou informações sobre velório.