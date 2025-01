4 cenas bombásticas que mudam a trama de Cacá em 'Volta por Cima'

No capítulo deste sábado (4) em "Volta por Cima" (Globo), Madalena discute com Cacá, que não se aguenta e ameaça a namorada de seu ex.

Após isso, Chico descobre o trabalho de Cacá e não pensa duas vezes antes de confrontá-la.

No final do capítulo, Madalena questiona Jão sobre a paternidade do filho que Cacá está esperando, garantindo mais um barraco para essa trama.

Madá (Jessica Ellen) e Cacá (Pri Helena) em 'Volta por Cima' Imagem: Reprodução/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Joyce procura quadros para vender em casa. Tati e Jin conversam entrosados. Nando se aconselha com Jão. Tereza pensa em transformar sua casa em uma pensão. Silvia oferece seu apartamento em Paris para Yuki se hospedar e fugir de Gerson.

Osmar consegue que Violeta abra uma conta conjunta com ele. Joyce se oferece para trabalhar com Madalena. Gerson descobre que foi enganado e fica furioso.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.