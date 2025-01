Santana do Agreste existe de verdade? Saiba onde 'Tieta' foi gravada

A novela "Tieta" (Globo), que está sendo exibida no Vale a Pena Ver de Novo, se passa na fictícia cidade de Santana do Agreste. Porém, um local verdadeiro serviu de inspiração para a trama.

Onde fica a 'verdadeira Santana do Agreste'?

'Tieta' se passa em Santana do Agreste, uma cidade fictícia inventada para a história de Jorge Amado. No livro, que inspirou a novela, o autor se baseou em Mangue Seco, uma vila de pescadores localizada no litoral norte da Bahia.

Mangue Seco fica em Jandaíra, município brasileiro do estado da Bahia, na divisa com Sergipe. O local se destaca por suas dunas de areia branca, coqueirais e mar cristalino.

Além da pequena cidade na Bahia, as cenas da novela também foram gravadas em uma cidade cenográfica construída no Rio de Janeiro. Enquanto isso, Mangue Seco ficou marcada até hoje por causa de "Tieta", ainda recebendo turistas que desejam explorar as dunas e reviver momentos icônicos da novela.