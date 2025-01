Ju Isen reconstrói nariz após ataque violento de cachorro no México

A influenciadora Ju Isen, 38, precisou fazer uma cirurgia para reconstruir o nariz após ser atacada por um cachorro no México durante o Réveillon.

O que aconteceu

Ela afirma que foi preciso reconstruir todo o nariz. "Olha no que resultou a mordida de um cachorro. Passei por uma cirurgia, reconstruí todo meu nariz. Estou aqui no hospital. Meu Réveillon foi dentro de uma ambulância", disse ela em uma sequência de stories publicados no Instagram.

Ju Isen disse, na quarta-feira (1º), que precisaria passar a noite no hospital para tomar antibiótico devido à bactéria do animal. Segundo ela, o caso serviu de lição para não dar atenção a todo cachorro que vê.

"Tenho mania de ver um cachorro na rua e querer pegar, beijar e ajudar. Que isso me sirva de lição, nunca mais vou chegar próximo de um cachorro que não conheço. Até amanhã fico no hospital para limpar toda essa bactéria do cachorro".

Nesta quinta-feira (2), a influenciadora publicou uma foto fora do hospital, já de alta.

Ju Isen ficou conhecida como "musa das manifestações", em 2015, ao protestar contra o governo. Já no Carnaval de 2017, ela virou notícia novamente ao conceder uma entrevista usando apenas com uma pintura corporal. Só com um tapa-sexo, ela fez um agachamento para mostrar o bumbum para a câmera e acabou exibindo demais.