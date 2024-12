Cinco ótimos livros de autoras lançados em 2024 que você precisa conhecer

Quer explorar mais obras de autoras talentosas em 2025? De um "épico escalafobético" a um romance profundo, os livros selecionados foram lançados em 2024 e oferecem leituras marcantes. O colunista Rodrigo Casarin e as repórteres do UOL destacam estes cinco:

"Boulder", de Eva Baltasar (Dublinense, tradução de be rgb e Meritxell Hernando Marsal)

Rodrigo Casarin - Uma mulher que se sente bem trabalhando na cozinha de um navio, vivendo pelos mares, passando de um porto a outro. Até que numa dessas paradas conhece Samsa, moça por quem se apaixona.

Vem as colisões: a vida a dois longe dos mares, a vontade da companheira ser mãe, a tentativa de conciliar desejos talvez inconciliáveis. Finalista do International Booker Prize e publicado no Brasil em 2024, esse romance da catalã Eva Baltasar é uma leitura marcante.

"ASMA", de Adelaide Ivánova (Nós)

Luiza Missi - Após se consagrar como um dos principais nomes da poesia brasileira contemporânea com títulos como "O Martelo" e "Chifre", Adelaide Ivánova retornou em 2024 com o que descreve como um "épico escalafobético". Aqui, acompanhamos Vashti Setebestas, personagem de muitas identidades perseguida pela narrativa histórica masculina.

"A Namorada de Sandro", de Camila Sosa Villada (Tusquets)

Luiza Vidal - Autora do incrível "O Parque das Irmãs Magníficas", Camila Sosa tem um jeito único de escrever. O que marca sua prosa é a força de cada palavra, de cada frase.

Com "A Namorada de Sandro", não foi diferente. São diversos contos que a autora traz sobre amor e sexualidade —sempre com muita intensidade—, além de outros assuntos, como a luta do pai contra a pobreza. Um livro breve, mas marcante.

"Sr. Loverman", de Bernardine Evaristo (Companhia das Letras, tradução de Camila von Holdefer)

Camila Corsini - Um dos meus objetivos para 2024 era ler mais. E eu tinha muita dificuldade de incluir os livros novamente na minha rotina. O que me tirou da ressaca literária foi acompanhar um clube do livro, e foi assim que "Sr. Loverman", lançado no Brasil em fevereiro, caiu nas minhas mãos.

A autora Bernardine Evaristo conta a história de um homem de 74 anos, negro, caribenho, migrante em Londres, que mantém uma relação extraconjugal com o melhor amigo e vive uma vida dupla. Com uma escrita leve e bem-humorada, é difícil chegar nas últimas páginas sem lamentar seu final.

"Desejo", organizado por Gillian Anderson (Vestígio, tradução de Ibraíma Dafonte Tavares)

Luiza Stevanatto - Depois de estudar para interpretar a sexóloga Jean Milburn em "Sex Education" (Netflix), Gillian Anderson ficou inquieta. Ela queria saber como eram os desejos sexuais de outras mulheres. Para matar a curiosidade, abriu o site Querida Gillian, em que mulheres de todo o mundo, de diferentes classes sociais, países e orientações enviaram cartas anônimas contando suas fantasias sexuais.

O resultado é um livro organizado por Gillian, mas que também conta com uma contribuição (anônima, claro) da atriz. É curioso descobrir o que pensam e o que desejam outras mulheres quando a fantasia pode correr solta, saber o que fariam no sexo, como fariam e com quem fariam se pudessem realizar seus desejos mais secretos.

