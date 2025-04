Fui acusada injustamente de entupir o banheiro e furtar no BBB, diz Alane

Alane, ex-participante do Big Brother Brasil 24, afirmou que foi injustamente acusada de entupir o banheiro e furtar um copo de papel durante sua trajetória no reality show, em declaração feita no Camarote do Chico Barney, do Canal UOL.

Isso da privada nem aconteceu. É porque já estava [entupida]. Eu fui acusada injustamente. Eu nunca falo sobre isso. Porque, inclusive, tem hater meu que fala sobre isso como se fosse uma coisa que eu super me importasse. E, gente, eu não me importo, pode falar, todo mundo vai ao banheiro, entendeu?

São várias pessoas, era o banheiro que todo mundo usava. E aí, já estava. Só que a única pessoa que foi lá e falou assim, olha, deu problema, fui eu. E aí, quem se ferrou, fui eu, entendeu? Mas, também, é realmente não uma coisa que eu me importo.

Alane

A ex-BBB relembrou outra situação em que, segundo ela, foi acusada injustamente de roubar um copo de papel, e explicou a história a Chico Barney.

Esse negócio de pegar copo, isso não chega como hate. Foi uma grande brincadeira. Era um copo de papel do McDonald's. E era o meu aniversário de 25 anos. E o meu aniversário foi no McDonald's. E eu vi um copo de papel. Eu falei, pô, que recordação linda. Tô no Big Brother. Vou botar aqui na minha bolsa.

E aí, tem gente que fala, ah, ela roubou o copo de papel. Gente, eu achei engraçado. Antes eu pensava, será que eu tenho que apagar comentário ruim? Aí, quando eu vejo que comentam isso, eu fico: 'cara, eu tô rindo tanto quanto você'. Tá tudo bem, entendeu?

Alane

A paraense Alane foi a quarta colocada do Big Brother Brasil 24, sendo a última eliminada do reality show antes da grande final.

Alane desconversa sobre romance com Francisco Gil: 'Aumentam as coisas'

A ex-BBB Alane desconversou ao ser questionada sobre um suposto romance com Francisco Gil, filho de Preta Gil, declarando que as pessoas "aumentam as coisas".

Alane e Francisco foram flagrados em clima de intimidade durante um show da turnê de Gilberto Gil, no Allianz Parque, em São Paulo, no sábado (12).

Não é mentira, foi visto. Se tem uma foto eu estava lá, né? Mas as pessoas às vezes até aumentam as coisas. Era a Alane tomando café com alguém. A gente tem que se basear nos fatos, né?

Alane

Assista ao comentário:

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja o Camarote do Chico Barney na íntegra