Atriz brasileira de 'The Chosen': 'foi difícil não poder visitar o Brasil'

Lara Silva, 35, é uma atriz brasileira, nascida em Minas Gerais, que ficou mundialmente famosa ao viver Éden no sucesso "The Chosen". Apaixonada pelo Brasil, ela lamenta ter saído do país com apenas seis anos para morar nos Estados Unidos.

Parte meu coração que eu não tenha ido mais vezes. Eu me emociono só de falar sobre isso, porque foi difícil não poder visitar o Brasil. Nasci lá, mas saí quando tinha seis anos. Mas nós não podíamos visitar com frequência quando eu era criança, porque era muito caro. Minha mãe era mãe solo, não conseguimos voltar.

Lara Silva, em entrevista a Splash

A atriz se emocionou ao falar do país, chegando a ficar com os olhos marejados. "Quando sinto o gosto da comida, escuto a música, isso me traz muito conforto", afirma ela, que afirma não se sentir confortável falando em português. Apesar disso, ela falou algumas frases —todas bem faladas, com sotaque mineiro.

Foi por meio de "The Chosen" que sua conexão com o Brasil aumentou. Primeiro pela relevância da série no país —que agora, com o lançamento da quinta temporada, chegou a ser a mais assistida na Netflix e no Prime Video—, e também por ter a oportunidade de visitar o Brasil para a divulgação da série em 2024. "Estava emocionada por fazer o que amo fazer e poder compartilhar isso com o nosso país."

Lara Silva é Eden em 'The Chosen' Imagem: Divulgação

Sucesso da série

"The Chosen: Última Ceia" chegou aos cinemas na última semana e inicia a quinta temporada da série de drama histórico que acompanha a vida de Jesus Cristo. A produção tem ótimas marcas nos agregadores de críticas e notas: 9,3/10 no IMDb, 4,9/5 no Google Reviews e 99% no Rotten Tomatoes.

A série é um grande sucesso, com 580 milhões de visualizações em 175 países, tendo sido traduzida para cerca de 600 idiomas e arrecadado mais de US$ 100 milhões (R$ 580 mi) em financiamento coletivo para a primeira temporada.

Lara conta que não sabia o que esperar da série quando ela lançou, em 2017, mas diz que já a via como "algo incrível". "Como atores, relutamos até em fazer o teste, porque muitas vezes os projetos de fé bíblica podem ter agendas diferentes, podem abordar o projeto de uma forma que não parece muito acolhedora."

No entanto, ao ler o roteiro pela primeira vez, Lara conta ter "sentido algo". "Se tornou algo pessoal entre mim e Deus. Achei incrível, e não importa o que aconteça, me sinto abençoada por fazer parte disso."

Tudo o que fizemos foi simplesmente dar o nosso melhor, fornecendo nossos talentos e o amor das pessoas que realmente se dedicaram a isso.

O esforço rendeu frutos e, agora, a produção se prepara para iniciar as gravações da sexta temporada. Na série, Éden é a esposa do apóstolo Simão Pedro. Ela não é um personagem bíblico, mas, sim, uma criação de "The Chosen" para dar mais profundidade à história do missionário.

Segundo a atriz, viver a esposa de Pedro foi uma experiência de humildade desde o início da produção. "Quis explorar a ideia de como seria se relacionar com alguém como ele, apaixonado, impulsivo e profundamente leal. E ela também era assim, mas precisava ser igualmente forte e pé no chão. Precisei encontrar essa voz dentro de mim. A partir daí, foi simplesmente trazer sua própria voz e suas próprias experiências e como ela poderia ter se sentido casada com ele."

Silva considerou o trabalho uma "evolução" em sua vida, mas não sem enfrentar desafios. "A logística foi difícil, afinal tanta coisa aconteceu nos últimos sete anos. Desde o primeiro dia no set da primeira temporada, quando eu era tão novata e meio assustada. E, nesse período, casei e tive um filho. Isso complica logisticamente as coisas."

Para entrar na personagem, Lara contou com uma certa "ajuda externa". "Fomos à Roma, fizemos pesquisas, visitamos igrejas lindas, e eu ganhei um presente, que era uma moeda de verdade daquela da época exibida na série. Tenho essa moeda, e sempre a levo comigo. A deixo no meu camarim, para que eu possa fechar os olhos e me lembrar dessas pessoas, de como elas eram incríveis e humildes. Muitos deles eram muito pobres, mas a fé deles em Jesus era tão grande, que isso me ajudou a me conectar com aquela vida."