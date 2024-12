Offline e meio 'Clube da Luta': como foi o 1º encontro com Jout Jout em MG

O sábado (21) foi diferente em Ouro Preto (MG). Não é segredo para ninguém que a cidade de 70 mil habitantes é turística, mas, em meio às igrejas, aos museus e às minas desativadas, a atração disputada era outra: o encontro conversativo com Jout Jout.

Foi o grande retorno da ex-youtuber, que saiu da internet há mais de quatro anos e, em meados de novembro, anunciou que estava voltando, presencialmente.

"Vamos nos amar presencialmente", escreveu Júlia Tolezano na sua bio do Instagram. A proposta, bem resumida, é essa. Em uma longa entrevista a Splash publicada no último domingo (22), ela deu mais detalhes do motivo de ter encerrado seu canal no YouTube e por que está voltando agora, desse jeito: 'Fui percebendo que as coisas que eu achava que eram dignas de ser compartilhadas não davam muito para falar para muita gente ao mesmo tempo".

O evento estava marcado para acontecer no Teatro Municipal da cidade mineira, às quatro da tarde. O local acomoda 280 pessoas e os ingressos se esgotaram em cerca de 5 minutos.

Já no anúncio do encontro, Jout Jout avisou que a proposta era que tudo ali fosse offline, sem celular, sem registros. Também sugeriu que as pessoas fossem de carona. "O intuito aqui sinceramente é que vocês que estão juntos no carro já vão se conhecendo e iniciando a conversa (SE quiserem, claro)", escreveu.

A maioria ali estava na casa dos 25 anos e eram pessoas que acompanhavam a influenciadora durante sua adolescência. Para aqueles fãs, Júlia Tolezano foi a responsável por apresentar muitos temas importantes que não eram tão falados: relacionamentos abusivos, sexualidade, aceitação de seus corpos, etc. Tudo isso de uma forma muito singular: com humor e leveza.

Júlia Teodoro foi de Ribeirão Preto (SP) a Ouro Preto (MG) de ônibus para o encontro conversativo com Jout Jout Imagem: Ane Cristina/UOL

Júlia Teodoro, 25, psicóloga e pesquisadora, viajou de Ribeirão Preto (SP) para Ouro Preto só para o encontro com Jout Jout. "Acho que eu tô precisando escutar de alguém que eu confiei e que me disse coisas importantes no passado para fazer essa passagem para 2025", disse a Splash antes do evento.

"Espero escutar alguma mensagem positiva, principalmente em relação a como ela tem lidado com o tempo e com os relacionamentos dela. Acho que cada um tá vindo por um motivo, talvez o meu seja esse", completou.

"Eu queria muito estar neste momento pelo que ela representa para mim", contou à reportagem Vitor Silva, 26, programador. Ele viajou de Belo Horizonte para o encontro e é tão fã de Jout Jout que tem até uma foto com ela, tirada em 2017, algo que deve se tornar raro a partir de agora, já que a influenciadora não tem mais a intenção de tirar fotografias. "Eu não tenho muito a intenção de ficar entrando na internet, sabe? A foto não é [só] uma foto, é uma postagem geralmente", disse Jout Jout a Splash.

Vitor Souza, de Belo Horizonte, foi ao encontro conversativo com Jout Jout em Ouro Preto Imagem: Ane Cristina/UOL

E, depois de semanas de espera — ou talvez anos para quem ansiava por esse retorno desde o encerramento do canal —, o dia chegou. Jout Jout tem uma leve tendência a encarar coincidências como empurrões do destino e, depois de uma sexta-feira de muita chuva em Ouro Preto, o sol abriu de um jeito que até ardia o rosto de quem encarava a fila.

Como prometido no anúncio do encontro, cada um recebeu um bloquinho na entrada, para anotar o que achasse pertinente. As frases foram escritas à mão por Júlia em cada um dos 280 blocos.

Bloquinhos recebidos pelos fãs no encontro conversativo. Jout Jout escreveu na capa de cada um deles Imagem: Ane Cristina/UOL

A partir dali, o que aconteceu estava sob uma regra meio "Clube da Luta". No filme de 1999, os membros do clube não podem falar sobre o clube. Já no caso do encontro, até podemos, mas não na internet, só pessoalmente.

Não quebrando nenhuma promessa, pode-se dizer que foi como estar gravando um vídeo com Jout Jout e outras pessoas dispostas a abrir seu coração. Uma conversa, de fato, sem cortes.

Também é impossível que as escolhas e o posicionamento da ex-youtuber não tragam uma reflexão sobre o uso que estamos fazendo da internet e o tanto de tempo que estamos dedicando às telas. "Foi um momento que realmente consegui ficar bem atenta, assim, prestar atenção nela. Foi sensível só por isso, por ela estar presente ali, não necessariamente por uma tela, sabe?", comentou Júlia Teodoro.

Já Vitor contou que saiu do evento com mais esperança (como Jout Jout previu na última resposta da entrevista).

Quando a influenciadora se despediu e as luzes se acenderam, o público formou fila para deixar o teatro. A pouco mais de 300 m dali, a praça Tiradentes ficou lotada. Devido à proximidade do Natal, o local estava todo enfeitado com luzes. Apesar do visual instagramável, pelo menos naquele momento, as pessoas resistiam e pareciam mais interessadas em conversar umas com as outras.