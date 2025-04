Produtora se pronuncia após cancelamento de peça de 'Harry Potter': 'Não se tornou viável'

A Vinícius Munhoz Entretenimento (VME), produtora responsável por trazer a Harry Potter e a Criança Amaldiçoada ao Brasil, se pronunciou após a peça ter sido cancelada, ao fim de março.

Em nota enviada ao Estadão, a assessoria de imprensa da VME disse que trazer o espetáculo para o Brasil "se tornou inviável" após quase dez anos de negociações com a Sonia Friedman Productions (SFP), detentora dos direitos autorais da peça, e mais de 36 meses de conversas com patrocinadores e parceiros.

"A VME assumiu os custos iniciais da produção com o objetivo de manter o cumprimento do cronograma acordado com a produtora internacional, incluindo viagens, cachês e outras despesas essenciais para o período de pré-produção. Nesse período, houve avanços significativos nas negociações com patrocinadores e diversas sinalizações positivas em alçadas de aprovações. No entanto, mesmo com significativo investimento realizado pela VME, a produção não se tornou viável", diz o comunicado.

A partir deste momento, a produtora alega que começou o processo de comunicação "com os stakeholders envolvidos e de ajustes no planejamento para garantir que os compromissos fossem cumpridos de forma transparente".

"A VME também informa que todos os contratados e fornecedores foram ou serão remunerados conforme o cronograma estabelecido com cada parte e mantém um canal aberto para assegurar o cumprimento de todos os acordos firmados", completa o comunicado.

Relembre o caso

Hugo Bonemer usou suas redes sociais no dia 26 de março para se pronunciar sobre o cancelamento da versão brasileira da peça Harry Potter e a Criança Amaldiçoada.

As audições da peça chegaram a acontecer antes do cancelamento. O ator havia sido escalado para o papel de Harry Potter, mas só descobriu após a notícia de que a produção não irá acontecer.

"É verdade o que saiu na matéria da Folha: Harry Potter e a Criança Amaldiçoada não vem mais para o Brasil. E sim... Eu soube oficialmente que eu faria o Harry Potter por essa mesma matéria", começou.

Ele compartilhou uma foto do processo de audição e disse que foi um dos momentos mais felizes de sua vida.

"Saber que eu quase fui o Harry Potter já seria surreal. Saber disso pela notícia de que a peça foi cancelada bom, isso entra naquela categoria de ‘vida de artista’. A frustração é do tamanho do sonho, mas qual sonho que não vale cada segundo, né? Obrigado aos que sonharam junto, seja na produção ou no elenco e aos que acreditaram em mim pra essa responsabilidade."

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais